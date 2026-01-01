Укр Рус
1 січня, 15:40
Значне потепління по всій Україні: яка погода буде 2 січня

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • 2 січня в Україні очікується хмарна погода з невеликим снігом у північних та західних областяхю
  • Температура вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

2 січня в Україні очікується хмарна погода. У частині областей випадуть опади у вигляді невеликого снігу.

Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на 2 січня, передає 24 Канал.

Яка погода буде в Україні 2 січня?

У п'ятницю у північних та більшості західних областей випаде невеликий сніг, на решті території – без істотних опадів. 

На дорогах місцями ожеледиця. 

Середня температура вночі становитиме 9 – 14 градусів морозу, на заході та півдні країни буде трохи тепліше 3 – 8 градуси морозу.

Вдень по Україні стовпчик термометра коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у південних областях та в Криму температура становитиме 2 – 7 градусів тепла. 

Зверніть увагу! Ввечері 1 січня, а також впродовж доби 2 січня у Львівській, Івано-Франківській, гірській частині Закарпатської та Чернівецької областей пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду, вночі та вранці місцями вітер розженеться ще дужче до 25 метрів за секунду.

Яка температура повітря буде в обласних центрах?

  • Київ -1…+1;
  • Ужгород +1…+3;
  • Львів 0…+2;
  • Івано-Франківськ 0…+2;
  • Тернопіль 0…+2;
  • Чернівці 0…+2;
  • Хмельницький 0…+2;
  • Луцьк 0…+2;
  • Рівне 0…+2;
  • Житомир 0…+2;
  • Вінниця 0…+2;
  • Одеса +4…+6;
  • Миколаїв +4…+6;
  • Херсон +4…+6;
  • Сімферополь +5…+7;
  • Кропивницький 0…+2;
  • Черкаси 0…+2;
  • Чернігів 0…+2;
  • Суми 0…+2;
  • Полтава 0…+2;
  • Дніпро 0…+2;
  • Запоріжжя +4…+6;
  • Донецьк +1…+3;
  • Луганськ 0…+2;
  • Харків 0…+2.

Прогноз погоди на 2 січня 2026 року / Фото Укргідрометцентр

Що чекати від погоди у січні?

  • Нижче 20 чи 30 градусів морозу в Україні наразі не очікується. 2 січня уночі у східних областях стовпчик термометра показуватиме 16 градусів морозу.
  • За прогнозами синоптика, початок січня в Україні пройде зі стійкими морозами, але без істотних опадів. Прогнозується трохи підвищений атмосферний тиск.