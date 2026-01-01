Значне потепління по всій Україні: яка погода буде 2 січня
- 2 січня в Україні очікується хмарна погода з невеликим снігом у північних та західних областяхю
- Температура вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
2 січня в Україні очікується хмарна погода. У частині областей випадуть опади у вигляді невеликого снігу.
Укргідрометцентр оприлюднив прогноз погоди на 2 січня, передає 24 Канал.
Яка погода буде в Україні 2 січня?
У п'ятницю у північних та більшості західних областей випаде невеликий сніг, на решті території – без істотних опадів.
На дорогах місцями ожеледиця.
Середня температура вночі становитиме 9 – 14 градусів морозу, на заході та півдні країни буде трохи тепліше 3 – 8 градуси морозу.
Вдень по Україні стовпчик термометра коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у південних областях та в Криму температура становитиме 2 – 7 градусів тепла.
Зверніть увагу! Ввечері 1 січня, а також впродовж доби 2 січня у Львівській, Івано-Франківській, гірській частині Закарпатської та Чернівецької областей пориви вітру сягатимуть 15 – 20 метрів за секунду, вночі та вранці місцями вітер розженеться ще дужче до 25 метрів за секунду.
Яка температура повітря буде в обласних центрах?
- Київ -1…+1;
- Ужгород +1…+3;
- Львів 0…+2;
- Івано-Франківськ 0…+2;
- Тернопіль 0…+2;
- Чернівці 0…+2;
- Хмельницький 0…+2;
- Луцьк 0…+2;
- Рівне 0…+2;
- Житомир 0…+2;
- Вінниця 0…+2;
- Одеса +4…+6;
- Миколаїв +4…+6;
- Херсон +4…+6;
- Сімферополь +5…+7;
- Кропивницький 0…+2;
- Черкаси 0…+2;
- Чернігів 0…+2;
- Суми 0…+2;
- Полтава 0…+2;
- Дніпро 0…+2;
- Запоріжжя +4…+6;
- Донецьк +1…+3;
- Луганськ 0…+2;
- Харків 0…+2.
Прогноз погоди на 2 січня 2026 року / Фото Укргідрометцентр
Що чекати від погоди у січні?
- Нижче 20 чи 30 градусів морозу в Україні наразі не очікується. 2 січня уночі у східних областях стовпчик термометра показуватиме 16 градусів морозу.
- За прогнозами синоптика, початок січня в Україні пройде зі стійкими морозами, але без істотних опадів. Прогнозується трохи підвищений атмосферний тиск.