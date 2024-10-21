Тепло ще затримається, чи вдарить мороз: якою буде погода до кінця жовтня

Майже по всій Україні фіксували заморозки. У частині областей вони були сильними, зокрема, до -5 градусів. Втім, надовго не затрималися. Знову прийшло потепління.

Якою ж буде погода до кінця місяця – тепло ще затримається, або вдарить значний мороз, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Прогноз погоди до кінця жовтня

Синоптикиня прогнозувала, що 21 – 22 жовтня заморозки будуть відходити. Втім, високі значення температури вночі вже не очікуються. Буде в межах +2 – +7 градусів.

Але сподіваємося, що вже принаймні без заморозків, а якщо вони будуть, то тільки на поверхні ґрунту і досить локально,

– зазначила Наталія Птуха.

Експертка зауважила, що денні максимуми нас можуть навіть порадувати. Повітря може прогріватися до +15.

"Принаймні 23 – 24 жовтня буде така більш комфортна погода", – сказала Птуха.

До речі, по південних областях до +18 градусів на годинку десь може ще бути. Втім, не більше. Максимум припадає на полудень.

Загалом це все одно буде поле високого тиску, більш сонячна погода, досить комфортно. Бабиним літом це не назвеш, але можна зазначити, що це трошки комфортна жовтнева погода. Буде спокійно,

– наголосила синоптикиня.

Значних морозів, зокрема, до -10 градусів, в оглядовій практичній синоптичній перспективі поки що немає.

Поки в нас тенденція до потепління. В принципі, у цих межах і буде утримуватися синоптична ситуація практично всю третю декаду,

– підкреслила Наталія Птуха.

Додала, навіть якщо вже й буде зниження температури нижче 0 градусів, то це вже не заморозки, а просто мороз.

До речі, снігу ще чекати не варто. Синоптикиня пояснила, що над нами дуже потужне поле високого тиску. Відповідно воно не допускає зараз жодних атмосферних фронтів.

"З неділі, 20 жовтня, вже у всіх областях практично до кінця третьої декади переважатиме погода без опадів, досить спокійна і сприятлива", – сказала Птуха.