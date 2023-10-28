Яка буде зима в Україні: тепла чи з сильними морозами та снігом

Уже незабаром почнеться останній місяць осені, а поки українці ще можуть насолодитися теплою, втім, дощовою погодою. Тим часом синоптики вже зробили перші прогнози на зиму 2023 – 2024.

Буде тепло, чи вдарять сильні морози й засипле снігом, розповіла завідувачка відділу кліматичних досліджень та довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова.

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Яка буде погода цієї зими

Метеорологиня зауважила, що зими в Україні неймовірно схожі. Так, погода у грудні практично не відрізнятиметься від тієї, що була минулого року.

Мартазінова додала, що зими стали нестійкими за температурним режимом. Знову очікуються температурні гойдалки. Втім, не такі сильні, як у теплу пору, стовпчик термометра змінював показники навіть на 10 градусів упродовж двох днів.

Цікаво, що опадів також буде мало. Причому через переважно плюсові температури це здебільшого сніг з дощем або мокрий сніг.

Усі похолодання будуть дуже короткочасними, нестійкими. Вони дуже швидко змінюватимуться і переходитимуть на вищі температури, нехай і незначні. Практично обійдеться без особливих морозів – 0 – 5 градусів у денний час,

– спрогнозувала метеорологиня.

Доволі теплий грудень

Вазіра Мартазінова прогнозує, що в грудні буде доволі-таки тепла, як для зими, погода. У середині місяця все ж можливе різке похолодання з морозами до 15 градусів. Щоправда, ймовірно, триватиме воно лише декілька днів.

Далі знову піде потепління,

– зауважила представниця Укргідрометцентру.

М'який січень

Січень 2024 буде м'яким і пройде аналогічно, як у 2023. Невеличкі плюсові температури можуть спостерігатися як вдень, так і вночі.

+5 градусів – це граничні значення. Не думаю, що в січні або лютому буде +7, так не виходить. Але денні температури можуть бути від 0 до +5 градусів. Нічні – від 0 до -5 градусів. Переважно буде така картина,

– зазначила Мартазінова.

До речі, січень також буде малосніжним і майже без опадів. Морозів мало. Сильних може й не бути. Зокрема, в окремі холодні дні температура повітря може опускатися не нижче, ніж до рівня 7 – 10 градусів морозу.