Якою буде зима 2025 в Україні: з сильними й затяжними морозами чи аномально тепла

Перший місяць зими добігає кінця. Втім, лютих морозів в Україні ще не було. Лише подекуди й тимчасово температура повітря знижувалася до -14 градусів. Втім, далі знову потеплішало.

Та чи чекати затяжних морозів взимку 2025, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Зверніть увагу Сильні морози та снігопади чи знову аномальне тепло: якою буде погода у січні

Погода на зиму 2025 в Україні

Очікується, що протягом усього цього зимового сезону температура повітря в Україні буде коливатися від невеликих мінусів до плюсів. Наталія Птуха зауважила, що якраз це ми й спостерігаємо упродовж грудня, – невеликий мінус, особливо в нічні години, і до плюсових температур вдень, зауважила Наталія Птуха.

Очікуємо, що такі коливання й будуть надалі. Зберігається тенденція, що холодні періоди будуть коротші, а днів з температурами вищими за кліматичну норму стає більше,

– підкреслила представниця Укргідрометцентру.

До речі, щодо снігу – зберігається тенденція останніх років. За словами науковців, такі поняття, як "утворення снігового покриву" на початку і "руйнування сталого снігового покриву" в кінці зимового сезону, вже неактуальні.

"Адже в умовах зміни клімату бачимо, що сніговий покрив у наших широтах якщо й утворюється, то досить короткочасний і такий, як кажуть, рваний, тобто лише місцями", – зазначила Наталія Птуха.

Синоптикиня також розповідала, що посилення опадів наприкінці місяця не очікується. Мовляв, з 26-го і до 30 – 31 грудня впливатиме поле високого тиску. Воно просто унеможливить надходження до території нашої держави атмосферних фронтів і забезпечить стабільну спокійну погоду без опадів.