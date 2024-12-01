Де в Україні зима настане не повною мірою

Очікується, що грудень в Україні цього року буде класичним перехідним періодом. Однак, подекуди зимові умови настануть не повною мірою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Погода на зиму, грудень в Україні

За прогнозом Кібальчича, на Півдні та у Криму зимові умови настануть не повною мірою.

Середня температура тут буде вищою за 0 градусів. Попри це, протягом місяця можливі короткочасні періоди морозної погоди,

– наголосив метеоролог.

Тим часом на решті території України середньомісячна температура повітря очікується в межах -1 – -4 градуси, а у високогірних районах Карпат — подекуди до -5 – -7 градусів. Це відповідає багаторічним нормам.

Також синоптик писав, що перша декада грудня пройде під впливом малорухомих процесів у полі підвищеного атмосферного тиску. Втім, ближче до середини місяця очікується посилення циклонічної активності, що охопить більшу частину Європи.

"Це призведе до різких коливань температури, поривчастого вітру та значних опадів у вигляді мокрого снігу й дощу", – зазначив Кібальчич.

До речі, у цей період температура повітря перевищить норму приблизно на 2 – 6 градусів. Далі, уже після 20 грудня, очікується надходження холодного арктичного повітря з північного заходу. Воно спричинить похолодання. Втім, його сила і тривалість поки що невідомі.