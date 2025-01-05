Крадіжка на кладовищі: на Київщині чоловік викрав ялинки з могил загиблих воїнів

На Київщині правоохоронці затримали місцевого жителя, який викрав ялинки з місць поховання загиблих воїнів на кладовищі в Рокитному. Злочин стався наприкінці минулого року.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Рокитнянську селищну територіальну громаду. Наприкінці минулого року до поліції Київщини звернувся директор комунального підприємства, який повідомив, що на кладовищі у селищі Рокитне вкрали ялинки з місць поховання загиблих воїнів.

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Незвичайна крадіжка у Рокитному

Чоловік розповів, що ялинки, які були встановлені на могилах на честь пам’яті загиблих військових, зникли безслідно.

Рокитнянські правоохоронці одразу зареєстрували звернення та розпочали перевірку за фактом крадіжки. В процесі розслідування були проведені заходи з пошуку можливих свідків і збору доказів.

Як результат, виявили 50-річного місцевого жителя, який був причетним до скоєння цього злочину.

З’ясувалося, що правопорушник раніше мав проблеми з законом і вже неодноразово притягувався до відповідальності за скоєння крадіжок.

Поліцейські офіцери Рокитнянської громади склали на нього адміністративні матеріали за фактом крадіжки. Всі документи були направлені до суду для прийняття подальшого рішення.

