Затуляв роти, щоб не кричали: на Закарпатті грабіжник заліз у кімнату, де спали маленькі діти

Закарпатська поліція розкрила пограбування родини в Перечині Ужгородського району. Вночі зловмисник пробрався у кімнату, де спали маленькі діти, та затуляв їм роти, аби вони не кричали

Наразі чоловік перебуває у СІЗО. Йому загрожує в'язниця.

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В кімнату до дітей пробрався грабіжник

Посеред ночі 17 травня до поліції надійшло повідомлення про пограбування родини в місті Перечин. Постраждалий розповів, що в кімнату, де спали двоє дітей, пробрався якийсь чоловік, забрав цінні речі та втік.

На місце негайно виїхали поліцейські групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група місцевої поліції. Правоохоронців зустріли господарі та двоє наляканих дітей.

Старша 12-річна дівчинка розповіла, що почула, як до кімнати хтось увійшов. Прокинувшись, вона побачила незнайомця, який одразу почав затуляти їй рота руками та розпитувати, де дорослі ховають гроші.

Коли зловмисник зрозумів, що дівчинка нічого не знає, він схопив мобільні телефони дітей та швидко втік. Попри страх, вони змогли запам'ятати та описати деякі риси грабіжника. Це допомогло співробітникам кримінальної поліції менше ніж за годину розшукати його та затримати.

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Грабіжнику загрожує в'язниця

Зловмисником виявився 24-річний місцевий житель, неодноразово раніше судимий, зокрема за тяжкі злочини. У березні цього року, тобто лише 2 місяці тому, він вийшов із в'язниці, де відбував покарання за вчинення розбійного нападу.

Правоохоронці вилучили у затриманого речові докази – мобільні телефони, які пізніше повернуть маленьким власницям. Самого підозрюваного одразу ж помістили до ізолятора тимчасового утримання.

Слідчі повідомили йому про підозру у грабежі. Вчора, 18 травня, в суді відбувся розгляд клопотання слідчого, щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному. Він перебуватиме під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 200 тисяч гривень. Зловмиснику загрожує до 10 років ув'язнення.