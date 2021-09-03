"Пограбування століття" на мільйони євро: у Німеччині висунули обвинувачення 6 людям
3 вересня 2021 , 20:12Читать новость на русском
Джерело:Zeit Online
У Німеччині відразу 6 підозрюваним висунули обвинувачення у справі про "пограбування століття". Мовиться про крадіжку коштовностей у Дрездені.
Злодії винесли зі скарбниці коштовностей на 113,8 мільйона євро. Прокуратура висунула обвинувачення 6 громадянам Німеччини віком від 22 до 27 років.
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Їм інкримінують груповий грабіж з обтяжувальними обставинами та підпалом. Серед обвинувачених – 2 людей, яких вже судили за крадіжку 100-кілограмової золотої монети з берлінського музею Боде.
Правоохоронці не оприлюднили імена обвинувачених. Водночас під час розслідування поліцейські повідомляли, що в епіцентрі підозри – представники так званого "клану Ремма".
Пограбування у Дрездені: головне
- Невідомі 25 листопада 2019 року увірвалися до скарбниці "Зелене склепіння". Вона розташована у Дрезденському замку.
- За даними слідства, зловмисники підпалили електрощит під мостом Августа Сильного, який забезпечує "Зелене склепіння" електрикою.
- З музею злодії винесли колекцію прикрас. Зокрема, 9-каратний діамант, який оцінили у 10 – 12 мільйонів доларів.
- Цей злочин сколихнув усю Європу.
"Зелене склепіння" – світова коштовність
- Скарбниця "Зелене склепіння" – одна з наймасштабніших у Європі.
- Там зберігається приблизно 4 тисячі ювелірних прикрас від часів Ренесансу до доби Класицизму.