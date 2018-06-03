Пограбування квартири Вишинського: коментар адвоката та дружини

Андрій Доманський, адвокат заарештованого керівника інформаційної агенції "РИА новости. Украина" Кирила Вишинського, переконує, що коли він приїхав до квартири свого підзахисного, аби взяти деякі речі, там усе було перевернуто та розкидано.

Як написав він на своїй сторінці у Facebook, попередньо зникли документи та цінні речі.

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"Сьогодні було виявлено, що в квартирі Кирила Вишинського побували сторонні особи, оскільки всі його речі в квартирі були перевернутими, скинутими на підлогу… Книжки, особисті речі, розбиті скляні речі, посуд. Імовірно, зникли коштовні речі, але які саме, мені невідомо. Імовірно, невідомі проникли в квартиру через вікно", – такий коментар дав правозахисник "Громадському радіо".

Також він зауважив, що ця квартира належить Вишинському: проживав той там із дружиною та падчеркою.

"Останній тиждень там нікого не було. Дружина поїхала до Москви, вона зараз – не у Києві. Тому квартира була без нагляду. Але сусіди, як виявилося, навіть раділи тому, що сталося", – переконує Доманський.

Сама ж дружина Вишинського Ірина про пограбування дізналася від Доманського, який надіслав їй відповідні фото, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

У будинку все було вивернуто навиворіт, висмикнуто всі полки, зламано тумбочки. При цьому двері було замкнено. Я не думаю, що це був обшук, тому що обшук вже відбувся, всі місця подивилися, і тоді все пройшло досить акуратно". Це могли зробити або звичайні злодії, які скористалися відсутністю господарів, або націоналісти, які люблять скрізь паскудити,

– каже вона.

За її словами, до Москви вона переїхала задля власної безпеки.

"Пізно ввечері напередодні мого від'їзду хтось довго дзвонив у двері, але я не стала відкривати", – стверджує жінка.

До слова, у поліції Шевченківського району Києва ресурсу підтвердили, що правоохоронці виїжджали до квартири Вишинського та провели там слідчі дії. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом крадіжки. Як заявила речниця Анна Зубріва, офіційне повідомлення правоохоронці нададуть пізніше.

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"Станом на 21:00, огляд місця події закінчено, сліди та речові докази вилучено, сусідів опитано. Попередньо, невідомі проникли через вікно балкону, хоч і 3-й поверх. Приємно здивований оперативністю співробітників поліції та професіоналізму їхніх дій на цьому етапі слідства. Заяву подано та відомості буде внесені до ЄРДР", – додав Доманський у Facebook.

Нагадаємо, раніше 24 канал з посиланням на російські ЗМІ повідомляв, що у Києві було пограбовано квартиру керівника "РИА Новости. Украина" Кирила Вишинського. До слова, нещодавно журналіст оголосив, що відмовляється від українського громадянства та навіть звернувся по "правовий захист" до президента Росії.