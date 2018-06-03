00:49
4 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
27°C 13°C
  • вівторок
    24°C 14°C
  • середа
    17°C 10°C
  • четвер
    22°C 7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Жир. Молитовний сніданок з українським Трампом. Злий клоун Мураєв
Вєсті.UA
18:51, 2 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Пограбування квартири Вишинського: коментар адвоката та дружини

759 Читать новость на русском
Кирило Вишинський
Кирило Вишинський / Соцмережі

Андрій Доманський, адвокат заарештованого керівника інформаційної агенції "РИА новости. Украина" Кирила Вишинського, переконує, що коли він приїхав до квартири свого підзахисного, аби взяти деякі речі, там усе було перевернуто та розкидано.

Як написав він на своїй сторінці у Facebook, попередньо зникли документи та цінні речі.

Читайте також: У МЗС Росії заявили про спробу СБУ завербувати російського журналіста

"Сьогодні було виявлено, що в квартирі Кирила Вишинського побували сторонні особи, оскільки всі його речі в квартирі були перевернутими, скинутими на підлогу… Книжки, особисті речі, розбиті скляні речі, посуд. Імовірно, зникли коштовні речі, але які саме, мені невідомо. Імовірно, невідомі проникли в квартиру через вікно", – такий коментар дав правозахисник "Громадському радіо".

Також він зауважив, що ця квартира належить Вишинському: проживав той там із дружиною та падчеркою.

"Останній тиждень там нікого не було. Дружина поїхала до Москви, вона зараз – не у Києві. Тому квартира була без нагляду. Але сусіди, як виявилося, навіть раділи тому, що сталося", – переконує Доманський.

Сама ж дружина Вишинського Ірина про пограбування дізналася від Доманського, який надіслав їй відповідні фото, передає інформаційна агенція "РИА Новости".

У будинку все було вивернуто навиворіт, висмикнуто всі полки, зламано тумбочки. При цьому двері було замкнено. Я не думаю, що це був обшук, тому що обшук вже відбувся, всі місця подивилися, і тоді все пройшло досить акуратно". Це могли зробити або звичайні злодії, які скористалися відсутністю господарів, або націоналісти, які люблять скрізь паскудити,
– каже вона.

За її словами, до Москви вона переїхала задля власної безпеки.

"Пізно ввечері напередодні мого від'їзду хтось довго дзвонив у двері, але я не стала відкривати", – стверджує жінка.

До слова, у поліції Шевченківського району Києва ресурсу підтвердили, що правоохоронці виїжджали до квартири Вишинського та провели там слідчі дії. Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом крадіжки. Як заявила речниця Анна Зубріва, офіційне повідомлення правоохоронці нададуть пізніше.

Читайте також: Державна зрада: деталі затримання керівника "РИА Новости Украина"

"Станом на 21:00, огляд місця події закінчено, сліди та речові докази вилучено, сусідів опитано. Попередньо, невідомі проникли через вікно балкону, хоч і 3-й поверх. Приємно здивований оперативністю співробітників поліції та професіоналізму їхніх дій на цьому етапі слідства. Заяву подано та відомості буде внесені до ЄРДР", – додав Доманський у Facebook.

Нагадаємо, раніше 24 канал з посиланням на російські ЗМІ повідомляв, що у Києві було пограбовано квартиру керівника "РИА Новости. Украина" Кирила Вишинського. До слова, нещодавно журналіст оголосив, що відмовляється від українського громадянства та навіть звернувся по "правовий захист" до президента Росії.

Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Кримінальні новини Кирило Вишинський Новини Києва Пограбування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 3 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
3 червня, 22:10 "Вбивство" Бабченка, як кинути курити та проблеми російської армії – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 512
Головні новини 3 червня: перемога України над Албанією та трагічні ДТП
3 червня, 21:55 Головні новини 3 червня: перемога України над Албанією та трагічні ДТП
3087
Найсмішніші меми тижня:
3 червня, 20:00 Найсмішніші меми тижня: "воскресіння" Бабченка та кіт-бодібілдер
1358
Загибель дівчинки-патріотки на Донбасі та жахливі деталі життя депутата Гури – топ-5 відео тижня
3 червня, 19:30 Загибель дівчинки-патріотки на Донбасі та жахливі деталі життя депутата Гури – топ-5 відео тижня
388
Россия близка к новому рекорду по количеству банкротов в этом году
3 червня, 19:02 Россия близка к новому рекорду по количеству банкротов в этом году
Злой Одессит 1080
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук