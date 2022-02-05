Погрожував і лаявся: чоловік облив пивом заступника мера на Запоріжжі
Джерело:Нацполіція
У Запорізькій області невідомий чоловік облив пивом заступника мера Гуляйпільської ОТГ. Зловмисника вдалося затримати, йому оголосили підозру.
Повідомлення про інцидент надійшло до поліції 2 лютого. Відправив його постраждалий посадовець.
Читайте також На Волині чоловіку, який облив незнайому жінку пивом, світить в'язниця
Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, що у приміщенні виконавчого комітету відбувалась робоча нарада, яку проводив заступник голови територіальної громади.
Несподівано до кабінету зайшов чоловік у стані алкогольного сп'яніння. Він поводив себе грубо, а також погрожував застосувати фізичну силу відносно керівника громади. Тримаючи у руках скляну пляшку з алкогольним напоєм, він облив заявника, його робоче місце, оргтехніку та документи,
– зазначили правоохоронці.
Через протиправні дії фігуранта робочу нараду посадовців було зірвано. Поліція оперативно встановила особу правопорушника. Ним виявився раніше засуджений за самовільне залишення військової частини або місця служби 49-річний мешканець Гуляйполя.
Чоловік облив пивом заступника мера на Запоріжжі / Фото Нацполіції
Чоловіку оголосили підозру
- У ході досудового розслідування працівники сектору дізнання зібрали доказові матеріали, на підставі яких повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею про хуліганство.
- Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.
Чоловік облив пивом заступника мера ОТГ на Запоріжжі / Фото Нацполіції