Погрожують санкціями: у Росії "палає" через марш пам'яті Бандери в Києві

У Росії заявили нібито проведення маршу на честь Степана Бандери є "заохоченням націоналізму". Також там переконані, що за це нібито потрібно вводити санкції.

Відповідну заяву опублікував у телеграмі спікер нелегітимної Держдуми Росії В'ячеслав Володін. Він відреагував на події 1 січня у Києві.

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У традиційній для російської пропаганди манері політик заявив нібито націоналістична ідеологія скерована "проти всіх".

За заохочення націоналізму необхідно питати з її (мовиться про Україну – 24 канал) керівництва, запроваджувати санкції, робити все, щоб не допустити його відродження у Європі,

– заявив політик Думи.

Він вже звично пригадав нацизм та назвав голову Проводу ОУН(б ) Степана Бандеру одним з "лідерів нацизму".

Він видав абсолютно традиційні для кремлівської пропаганди меседжі, що нібито: "Неприпустимо, коли у 21 столітті знову прославляють лідерів нацизму, які організовували звірства, були посібниками фашистів, спалювали вщент села, вбивали старих, жінок, дітей, немовлят. Україна скочується до трагічного минулого, проти якого боровся не лише Радянський Союз, а й США та Англія".

Російський політик вважає нібито марш у Києві має засудити Європарламент, ПАРЄ та ОБСЄ.

Коротко про марш Степана Бандери до 113 річниці з дня народження

1 січня 113 років тому народився український політичний діяч, теоретик та ідеолог українського національного руху 20 століття, голова Проводу ОУН(б) Степан Бандера.

На честь нього у Києві пройшла смолоскипна хода, в якій взяли участь орієнтовно тисячу людей.

У цей же день вшановували пам'ять Степана Бандери у Львові. Зокрема до пам'ятника діячеві прийшли мешканці міста, нардепи та керівники міста та області.

Згодом марш засудили в Ізраїлі. Там заявили, що прославлення тих, хто підтримував нацистську ідеологію, оскверняє пам'ять жертв Голокосту в Україні.

До речі, раніше глава МЗС Ізраїлю Яір Лапід розповів, що тісно спілкується з російським колегою Сергієм Лавровим. Вони обговорюють зміцнення відносин двох країн. Лапі додав, що Росія є "одним із найбільш значущих і важливих партнерів" Ізраїлю.

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В Україні забувають, що націоналістична ідеологія не може бути спрямована проти одних, але бути за інших. Вона спрямована проти людства.

Неприпустимо, коли у 21 столітті знову прославляють лідерів нацизму, які організовували звірства, були посібниками фашистів, спалювали вщент села, вбивали старих, жінок, дітей, немовлят.

Те, що відбувається в Україні, має бути засуджене Європарламентом, ПАРЄ і ПА ОБСЄ.

За заохочення націоналізму необхідно питати з її керівництва, запроваджувати санкції, робити все, щоби не допустити його відродження в Європі.