Білорусь заявила про переміщення сил до кордону з Україною: у ДПСУ пояснили ситуацію на кордоні

У Білорусі продовжують загострювати ситуацію та говорять про переміщення техніки та сил до кордону з Україною. Однак, як з'ясувалося, такі заяви з боку сусідньої країни не відповідають дійсності.

За останній час ситуація на кордоні з Білоруссю взагалі не змінилася. Вона повністю контрольована і якихось нестандартних ситуацій на кордоні немає. Про це в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує 24 Канал.

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Що каже Держприкордонслужба

У ДПСУ зазначили, що Білорусь, поки вона перебуває під впливом Росії, вкидує інформаційні впливи щодо перекидання відповідальності на Україну, буцімто наша держава несе загрозу. Тому й лунають заяви, що то вони посилюють кордон з Україною, то вони відводять свої війська.

Чергова нещодавня заява, що знову ж таки вони вбачають якісь незрозумілі дії начебто з боку України стосовно Білорусі, тому вони перекидають додаткові сили, додаткові підрозділи на напрямок кордону з Україною, але знову ж таки навіть попри те, що вони робили певні відеоматеріали, на яких вантажать техніку на платформи, поруч з нашим кордоном ми цього не спостерігаємо, не відбувається ні переміщення техніки, ні особового складу,

– пояснив Демченко.

За його словами, не варто відкидати ймовірність, що задля необхідної "картинки" білоруси можуть рухати свої підрозділи, але вглиб своєї території, залучивши до цього незначну кількість своїх підрозділів. Однак за тим, що відбувається по той бік пильно стежать підрозділи розвідки як Міноборони, так і ДПСУ.

"Попри все, цей напрямок, як і кордон з Росією, також є важливим для нас, зокрема у питанні оборони, бо ми розуміємо, що Білорусь продовжує грати на руку Кремля, хай то інформаційними вкидами, хай то іншими моментами, тому ми маємо мати сильні оборонні позиції по всій протяжності кордону", – додав речник.

До слова, раніше голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що стягування зброї зі сторони Білорусі до прикордоння є спробою допомогти Путіну. За його словами, Лукашенко хоче відвернути увагу українського командування на той напрямок.