Погрози казахським активістам: СБУ веде службове розслідування дій своїх співробітників
Джерело:Укрінформ
Керівництво СБУ ініціювало внутрішнє розслідування щодо своїх співробітників. Мовиться про можливу неправомірність дій до активістів руху "Демократичний вибір Казахстану".
У СБУ кажуть, що під час бесіди з Заманбеком Тлеулієвим та Єлдосом Насипбековим викликали поліцію на прохання останніх. Правоохоронці засвідчили відсутність порушень.
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СБУ проводить внутрішню перевірку через резонанс
Водночас зважаючи на суспільний резонанс керівництво СБУ ініціювало внутрішню перевірку правомірності дій співробітників спецслужби,
– мовиться у відповіді СБУ.
У Службі безпеки кажуть, що співробітники здійснюють комплекс заходів для захисту безпеки громадян України та іноземців – у межах своєї компетенції. Це особливо актуально через можливі провокації з боку Росії.
Що відомо про допит казахів
На дії працівників спецслужби казахські активісти поскаржились ще 6 січня. Заманбек Тлеулієв та Єлдос Насипбеков написали у соцмережах про те, що до них застосовували силу та погрожували депортацією. Адвокат казахів Дмитро Моргун вимагав провести внутрішнє розслідування.
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Дії СБУ після заворушень у Казахстані:
- Після старту масштабних протестів у Казахстані Служба безпеки почала перевірки в Україні.
- Зокрема, СБУ спілкувалась з громадянами Казахстану, які перебувають на території України.
- Головна мета – запобігти можливим провокаціям Кремля.
- При цьому у спецслужбі наголошували, що казахів не затримували та спілкувались з ними коректно.
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