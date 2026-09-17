Росія погрожує знищити Польщу за 3 дні: Сікорський у відповідь навів приклад України

Польське МЗС відповіло на погрози Кремля знищити їхню державу за кілька днів у разі військового зіткнення. Очільник відомства Радослав Сікорський порадив російському керівництву об'єктивно оцінювати власні сили перед черговим ядерним залякуванням.

Так Сікорський прокоментував нещодавні погрози помічника російського президента Миколи Патрушева, передає Polsat News.

Що відповів польський міністр

Польський міністр нагадав, що російські генерали "погрожують ядерною війною вже 20 років", а "кремлівські пропагандисти роблять це безперервно".

Радянським, а тепер уже російським товаришам слід усвідомити співвідношення сил. Вони теж повинні розуміти, на що йдуть, коли погрожують нам,

– наголосив дипломат.

Він визнав, що Росія має перевагу у сфері ядерного озброєння. Проте, за словами міністра, на прикладі війни в Україні Москва вже переконалася, що цю перевагу важко використати.

Сікорський додав, що якби Кремль міг виграти війну виключно за допомогою ядерного шантажу, він би давно це зробив.

Нагадаємо, у Кремлі пригрозили знищити Польщу усім наявним арсеналом у разі початку військових дій. Ця заява Патрушева стала реакцією на попередні слова Сікорського про те, що у разі нападу Росії Польща могла б швидко перемогти агресора.