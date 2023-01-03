"Похмуро дивилася в бокал": пропагандистка Сімоньян провела Новий рік "на голках"

Новорічну ніч усі кремлівські ЗМІ провели "на голках". Боялися, що до них прилетить карма у вигляді масованих ударів по території Росії.

Про це поскаржилася у своєму телеграм-каналі російська пропагандистка Маргарита Сімоньян. За її словами, вона з "крижаною тривогою" похмуро дивилася в бокал усю новорічну ніч.

Читайте також "Бомбимо, але без задоволення": Сімоньян, яка закликала бити по Києву, заговорила по-новому

"Теракти, удари й крижана тривога": Сімоньян чекала "привітань" від ЗСУ

Кажуть, як зустрінеш рік, так його і проведеш. Схоже, російських пропагандистів чекає доволі тривожний рік, адже новорічну ніч вони всі "провели на голках".

Принаймні, так драматично своє застілля описала поплічниця Кремля Маргарита Сімоньян. Через страх, що розплата за скоєні злочини близько, в новорічну ніч вона не могла спокійно бенкетувати.

Цю новорічну ніч "медіаменеджери" країни провели "на голках". Всі ми знали, що вкрай ймовірні теракти, удари, що завгодно на території Росії. Ми з крижаною тривогою чекали цього, похмуро дивлячись у бокал,

– поскаржилася пропагандистка.

"Можемо, якщо захочемо": пропагандистка пораділа новорічному терору окупантів

Тривожність Сімоньян одразу зникла після того, як вона дізналася про терор загарбників у новорічну ніч. Вона щиро пораділа обстрілам окупантів, адже, на її думку, саме вони врятували Росію від масштабної "бавовни".

Це абсолютне втілення загадкової російської фрази "можемо, якщо захочемо",

– тішиться пропагандистка.

Зверніть увагу Путін вручив нагороди гауляйтерам і пропагандистам, які закликали "мочити українських людоїдів"

Окупанти тероризували Україну на Новий рік