До України йде похолодання: коли посиляться морози

Одягайтеся тепліше. Уже цього тижня в Україні знизиться температура. Морози очікуються навіть на Півдні.

Коли чекати похолодання та на скільки градусів посиляться морози, спрогнозували синоптики. Про це пише 24 Канал.

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Коли буде похолодання

В Укргідрометцентрі прогнозували, що вночі та вдень четверга стовпчики термометрів сягатимуть від 1 градуса морозу до 4 тепла. Лише на Сході та Північному Сході від 1 до 6 морозу.

Вдень у центральних областях 3 – 8 тепла, а на Півдні навіть до +13.

У п'ятницю в південній частині та південно-східних областях очікуються помірні дощі. Вночі на Північному Сході – невеликий мокрий сніг, на решті території – без опадів. Загалом вночі та вдень від 3 морозу до 2 тепла. На Заході від 0 до -5. І тільки на Півдні 3 – 8 тепла.

16 грудня без опадів. Температура вночі 3 – 9 морозу, вдень у північних та східних областях 0 – 5 морозу, на решті території від 3 морозу до 2 тепла, в Криму до 6 тепла,

– зазначили синоптики.

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Зауважимо, що за прогнозом на карті, поки що найбільші "мінуси" очікуються на Заході та Півночі.

Орієнтовний прогноз погоди на 16 грудня / Скриншот з Укргідрометцентру

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За орієнтовними прогнозами на картах, сильних морозів в Україні поки ще не буде. Ба більше, похолодання, ймовірно, надовго не затримається. Так, згодом температура повітря знову може піднятися. Детальніше вже назабаром читайте на сайті 24 Канал.