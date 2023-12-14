До України йде похолодання: коли посиляться морози
Джерело:Укргідрометцентр
Одягайтеся тепліше. Уже цього тижня в Україні знизиться температура. Морози очікуються навіть на Півдні.
Коли чекати похолодання та на скільки градусів посиляться морози, спрогнозували синоптики. Про це пише 24 Канал.
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Коли буде похолодання
В Укргідрометцентрі прогнозували, що вночі та вдень четверга стовпчики термометрів сягатимуть від 1 градуса морозу до 4 тепла. Лише на Сході та Північному Сході від 1 до 6 морозу.
Вдень у центральних областях 3 – 8 тепла, а на Півдні навіть до +13.
У п'ятницю в південній частині та південно-східних областях очікуються помірні дощі. Вночі на Північному Сході – невеликий мокрий сніг, на решті території – без опадів. Загалом вночі та вдень від 3 морозу до 2 тепла. На Заході від 0 до -5. І тільки на Півдні 3 – 8 тепла.
16 грудня без опадів. Температура вночі 3 – 9 морозу, вдень у північних та східних областях 0 – 5 морозу, на решті території від 3 морозу до 2 тепла, в Криму до 6 тепла,
– зазначили синоптики.
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Зауважимо, що за прогнозом на карті, поки що найбільші "мінуси" очікуються на Заході та Півночі.
Важливо Зима на фронті․ Як погода впливає на війну, наступ ЗСУ та просування росіянЦе цікаво! За орієнтовними прогнозами на картах, сильних морозів в Україні поки ще не буде. Ба більше, похолодання, ймовірно, надовго не затримається. Так, згодом температура повітря знову може піднятися. Детальніше вже назабаром читайте на сайті 24 Канал.