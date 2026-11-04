Подекуди нічний мороз і мокрий сніг: чи сильно похолодає в Україні найближчими днями

В Україні з 4 по 6 листопада очікується помітне зниження температури повітря та чи не перші нічні морози. Стовпчики термометрів подекуди вночі опускатимуться до -5 градусів, а наприкінці робочого тижня в більшість регіонів накриють опади.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Яку прогнозують погоду?

За прогнозом синоптиків, у середу, 4 листопада, істотних опадів не очікується. Невеликий дощ пройде лише на крайньому Півдні. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 0...+8 градусів, а вдень повітря прогріється до +4...+9 градусів. Водночас у південних регіонах стовпчики термометрів покажуть до +12 градусів.

Надалі 5 листопада по всій території країни переважатиме суха погода. Вночі синоптики очікують похолодання від 3 градусів тепла до 3 градусів морозу. Хоча на крайньому Півдні позначки залишаться в межах +2...+7 градусів. Вже вдень очікується +4...+9 градусів.

У п'ятницю, 6 листопада, погодні умови дещо зміняться. Майже по всій країні, крім Заходу, очікується невеликий дощ та мокрий сніг. При цьому температура повітря вночі та вдень коливатиметься в межах 0...+6 градусів.

Найхолодніше цієї доби буде у Карпатах та на Закарпатті: в нічні години стовпчики термометрів покажуть від 0 до -5 градусів.

Нагадаємо, на початку листопада в Україні прогнозували поступове зниження температури під впливом антициклону. Синоптики також зазначали, що середня місячна температура повітря цього місяця очікується в межах +1...+7 градусів, що відповідає кліматичній нормі для перехідного сезону.