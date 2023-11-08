Відчуємо подих листопада, – синоптики назвали дату похолодання

Уже цього тижня в Україні відчутно знизиться температура. І хоча сильних морозів синоптики ще не прогнозують, про значне тепло вже не йдеться.

Цього тижня ми вже відчуємо прохолодний подих листопада. Про це повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха, пише 24 Канал.

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Коли в Україні похолодає

У середу та четвер через територію України буде проходити циклон. Упродовж тижня буде чергування сонячної та дощової погоди.

Відчуємо зниження температури,

– зауважила Птуха.

Так, за оновленим прогнозом, вночі 8 листопада 2 – 7 градусів. Вдень 6 – 11, на Сході до + 14. Тільки на Півдні вночі ще 7 – 12 тепла, вдень до +18, а в Криму до +21.

У четвер вночі в більшості областей, вдень у східній частині також очікуються дощі, у Карпатах навіть з мокрим снігом. Температура вночі 3 – 8 градусів, на Півдні та Південному Сході 6 – 11.

У західних областях, 10 листопада в Україні 0 – 6 тепла, вдень 7 – 12, у південній частині до 15,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Вітер буде південно-східний з переходом на північно-західний. Пориви 7 – 12 метрів на секунду. Втім, вдень 8 листопада й упродовж доби 9-го на Півдні та Сході подекуди 15 – 20 метрів на секунду.