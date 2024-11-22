Похолодання в Україні: чи вдарять сильні морози вже незабаром
Україну продовжує засипати снігом. Синоптики прогнозувавали, що значні опади будуть кілька днів поспіль.
Та чи чекати різкого похолодання аж до сильних морозів найближчими днями, пише 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Морози в Україні
Синоптики прогнозували на ніч 21 листопада у західних областях 0 – -6 градусів. У Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській – вночі та вдень 0 – +3 градуси. Тим часом на решті території України протягом доби +5 – +12 градусів, а на Південному Сході ще навіть +13 – +18 градусів.
Втім, уже в п'ятницю, 22 листопада, похолодає. Вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях -1 – -6 градусів, вдень від -1 до +4. На решті території вночі від -3 до +2 градусів, вдень +2 – +7 тепла. На Півдні +8 – +13 градусів.
У Карпатах вночі 6 – 11 градусів. Вдень 0 – -5 градусів.
Додамо, у суботу в західних областях невеликий сніг за температури 0 – -7 градусів. У більшості північних, Вінницькій, Черкаській вночі значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, вдень без опадів, вночі та вдень від -3 до +2 градусів.
Тим часом на решті території помірні, подекуди значні опади переважно у вигляді дощу, температура протягом доби +3 – +8 градусів, на Сході та Південному Сході вдень +8 – +13.
Зауважимо, за орієнтовним прогнозом на картах, уже в неділю, 24 листопада, стовпчики термометрів знову опустяться вниз. Вдень лише в південних областях +4 – +6. В інших від -1 до +2 градусів. Вночі від -1 до -6 градусів по всій Україні.
Втім, щонайменше до 26 листопада, великих морозів, ймовірно, ще не буде. За орієнтовними прогнозами на картах, вночі переважно до -4 градусів.
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Прогноз погоди на 22 – 26 листопада / Скриншот з Укргідрометцентру