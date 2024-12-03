Морози в Україні: чи буде різке похолодання вже найближчими днями

Цього року зима в Україні почалася зі спокійної погоди. Без сильних морозів і снігопадів.

Та чи буде різке похолодання вже найближчими днями, – повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Морози в Україні

Синоптики прогнозували, що 2 – 4 грудня температура повітря вночі та вдень сягатиме від -4 до +2 градусів. На Заході та Півдні вдень +1 – +6 градусів.

За орієнтовним прогнозом на картах, щонайменше до 6 грудня різкого похолодання в Україні ще не буде. Вночі максимум до -3 градусів. До речі, очікується, що на Миколая в більшості областей йтиме мокрий сніг.

Орієнтовний прогноз на 3 – 6 грудня / Скриншоти з Укргідрометцентру

До речі, раніше в інтерв'ю 24 Каналу синоптикиня Наталія Птуха розповідала, очікується, грудень в Україні буде близьким до норми. Середня місячна температура передбачається в межах від -4 до +2 градусів.

"Але сказати, що у грудні можуть бути такі високі температури або морози, як ось максимуми й мінімуми у кліматичній характеристиці описано, – поки не можу, бо не очікуємо їх. Якраз-таки можливі температури, близькі до кліматичної норми, тобто класична зимова погода", – наголосила представниця Укргідрометцентру.

Абсолютний мінімум, який фіксували за всю історію спостережень, у грудні сягає -24 – -32 градуси. Втім, у східних, північно-східних і Чернівецькій областях подекуди було й до -33 – -35 градусів, а на Прикарпатті навіть до -38 градусів. На Закарпатті та Півдні до -17 – -23 градусів, а на півдні Криму -10 – -19 градусів.

Абсолютний максимум +10 – +18 градусів. На Прикарпатті та Півдні до +20 градусів, на півдні Криму до +25.

Наталія Птуха також зазначила, що кількість опадів очікується в межах норми. Можливо, у деяких регіонах буде трохи менше. Загалом за розрахунками, місячна кількість опадів у грудні становитиме 34 – 78 міліметрів, у гірських районах – 81 – 105 міліметрів.