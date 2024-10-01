Коли буде різке похолодання: синоптик назвав дату
Джерело:Meteoprog
В останні дні вересня жителі Заходу відчули значне похолодання. Тим часом на Півдні та Сході досі залишаються високі температурні показники, – до +25 градусів.
Коли ж чекати різкого похолодання, спрогнозував синоптик Ігор Кібальчич на Meteoprog.
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Похолодання в Україні
Синоптик зазначив, прогностичні дані показують, що в перші дні жовтня на більшій частині території України збережеться аномально тепла погода літнього характеру.
Втім, у зв'язку з розвитком холодного скандинавського антициклону та його подальшим зміщенням на Південний Схід, уже з 5 – 6 жовтня погодні умови істотно зміняться.
Відбудеться досить різке похолодання, яке буде пов'язане з вторгненням арктичних повітряних мас на східній периферії антициклону,
– наголосив Ігор Кібальчич.
Додав, похолодання буде супроводжуватися дощами, посиленням північно-західного вітру й коливаннями атмосферного тиску.
Температурні показники за підсумком знизяться на 7 – 13 градусів,
– зауважив синоптик.
Саме такі зміни у синоптичних умовах стануть переломними. Вони ознаменують початок метеорологічної осені в Україні.
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Зверніть увагу! Кібальчич прогнозує, що перші заморозки як на поверхні ґрунту, так і у повітрі варто очікувати приблизно в період з 7 по 10 жовтня.