Коли послабиться тепло, і де буде найпрохолодніше в Україні

Наприкінці тижня температурні показники можуть дещо знизитися, тепло буде стриманим. З понеділка синоптична ситуація може змінитися.

Таку інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в інтерв'ю NV.

Дивіться також Весняне тепло без опадів по всій Україні: прогноз погоди на 12 березня

Як і коли зміниться погода?

За словами синоптикині, ще в будні погода буде сонячною та спокійною. Температура повітря вночі становитиме від 5 градусів тепла до 2 градусів морозу, а вдень можливе коливання від 10 до навіть 17 градусів тепла.

З 14 березня весняне тепло, як зауважила Наталія Птуха, збавить оберти, проте на території України все ще утримається ясна погода, без опадів. Найпрохолодніше буде у північно-східних областях і Карпатах.

Як завжди, трохи свіжіше – у Карпатах і на північному сході країни, там не вище +11. А ось наступного тижня синоптична картина може бути іншою – більше хмарності, періодичні опади,

– розповіла вона.

Представниця Укргідрометцентру пояснила, що такі зміни можуть бути зумовлені атмосферними фронтами з Європи, проте температура повітря може знизитися лише на кілька градусів у порівнянні з минулими показниками.

До речі, детальний прогноз погоди твого міста тепер у сервісі 24 Каналу. Дані оновлюються щодня.

Які прогнози оприлюднювали раніше?