У більшість областей України прийде похолодання

Після тривалої пекельної спеки в Україні нарешті знизилася температура. Проте метеорологи очікують, що до кінця тижня похолодання буде ще вагомішим.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Коли очікувати похолодання, передає 24 Канал.

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Похолодання в Україні

Синоптикиня розповіла, що вже 25 липня на Заході фіксуватимуть зниження температура. Зазначається, що вдень вона коливатиметься в межах +21…+26 градусів. Птуха вважає, що ця тенденція торкнеться й інших регіонів – загалом, 25 − 26 липня у більшості областей буде певне похолодання.

Все залежатиме від того, як буде пролягати атмосферний фронт, проходження якого прогнозується на четвер і п’ятницю,

– зазначає Птуха.

Вона додала, що принаймні частині північних і центральних областей, найбільш ймовірно, дістанеться трохи прохолоди. У ці дні на небі буде більше хмар, а також очікується дощ.

У першій половині тижня у західних областях та Житомирщині, потім на Сході та Сумщині, прогнозуються короткочасні дощі, що супроводжуватимуться грозами. З 24 – 25 липня дощі чекають на Вінниччину та Одещину. Однак південні регіони та схід залишаться сухими після 24 липня.

Погода на 25 липня 2024 року / Укргідрометцентр

Погода на 26 липня 2024 року / Укргідрометцентр