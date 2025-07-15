До України йде циклон: у низці областей пройдуть зливи, а спека не відступить

З середини тижня в Україну прийде циклон, який принесе дощі та зниження температури на заході, тоді як на південному сході збережеться сильна спека. Найбільш дощитиме 17 липня, коли атмосферний фронт накриє кілька областей.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Український гідрометцентр. Вже з середини тижня погода в Україні почне різко змінюватись: до західних регіонів насувається циклон із Західної Європи, який принесе помірні та місцями сильні дощі.

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Циклон несе дощі в Україну

У найближчі два дні короткочасні зливи з грозами очікуються на заході країни, а 16 липня локально – на Житомирщині та Вінниччині. 17 липня атмосферний фронт зумовить ще більше дощів, які накриють Житомирську, Вінницьку, Київську, а подекуди Черкаську та Кіровоградську області.

На решті території збережеться суха та спекотна погода: на півдні та сході температура сягатиме +35 – +37 градусів, у центрі – до +29 – +34 градусів. У столиці наприкінці тижня спека дещо спаде до +24 – +27 градусів, а з 17 липня можливі періодичні дощі.

На заході ж країни у середині тижня похолодає до +18 – +23 градусів. Синоптики попереджають, що попри дощі, контраст температур між регіонами збережеться.