Це найстрашніше для Путіна, – експрацівник КДБ розповів, як відбулося поховання Навального

У перший день весни у Москві відбувся похорон Олексія Навального. Охочих попрощатися із політиком вийшло в десятки разів більше, ніж очікувала кремлівська влада.

Таке масове зібрання людей під час поховання Навального справді здивувало Кремль. Про це 24 Каналу розповів експрацівник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, пояснивши, у чому прорахувалося російське керівництво.

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Ажіотаж, на який не розраховували

У п'ятницю, 1 березня, у Росії десятки тисяч людей вийшли на вулиці, аби попрощатися з Олексієм Навальним. Кремль, ймовірно, не очікував на таке збурення суспільства. Зрештою, коли 16 лютого оголосили про смерть так званого опозиціонера, то росіяни здебільшого ходили до меморіалів жертв ГУЛАГ тощо.

Тоді у Росії вийшло кілька десятків чи кілька сотень людей, але ніякої масовості не спостерігалося

Завжди працює арифметика боротьби з владою. Якщо вас виходите десять, то вас скрутять, бо проти вас є 20, 30, 100 ОМОНівців чи Росгвардійців. А от якщо вас виходить мільйон, то ніяка Росгвардія вас ніколи не чіпатиме, бо вона розуміє, що її просто зметуть, як тільки вона що-небудь спробує зробити. Тож влада загалом прокололася,

– зазначив Сергій Жирнов.

Кремль усіляко намагався всім прихильникам та соратникам Навального дуже багато складнощів. Зокрема, не давали орендувати ні сім'ї, ні соратникам Навального приміщення, де можна було б попрощатися, довго не віддавали тіло та дозволили обрати маленьку церкву для похорону й дуже маленький цвинтар.

"Вони думали, що все спокійно відбудеться. А сталося так: люди зібралися спочатку величезним натовпом навколо церкви, а коли тіло відвезли на цвинтар, то весь цей величезний натовп рушив за ним у похоронній процесії на цвинтар. Думаю, що там була сотня тисяч людей чи навіть більше", – зауважив експрацівник КДБ.

Між церквою та цвинтарем, де ховали Навального, було 3,5 кілометри. На всю цю відстань розтягнувся величезний натовп. Росіян справді було чимало, до вечора кількість людей біля цвинтаря не зменшувалась.

Найстрашніше для Путіна

Зрештою, смерть Навального матиме й довгострокові наслідки. Оскільки на поховання так званого опозиціонера офіційно дали дозвіл, тепер у людей буде нове місце для "зборів".

Найголовніше та найстрашніше для Путіна, що тепер є "місце паломництва". З цим Путіну впоратися вже не вдасться, бо дали офіційний дозвіл на поховання Навального. Тепер є конкретний цвинтар, конкретна могила, тому десятки чи сотні тисяч можуть хоч щодня туди ходити,

– наголосив Жирнов.

Тож тепер люди зможуть показати, що якісь, та й опозиціонери його режиму, таки існують. Цікаво, що вже 17 березня у Росії мають пройти так звані вибори президента, тож люди демонстративно можуть після голосування прийти та покласти квіти до могили Навального. У такий спосіб, мовляв, показуючи своє несприйняття чинної влади.

Путін прямо відповідальний за смерть Навального

Смерть так званого опозиціонера багато хто вважає вбивством Владіміра Путіна. Хоч Навальний і справді помер через розрив тромбу (що підтверджували і в ГУР), кремлівська влада робила все для того, аби зробити перебування Навального у в'язниці нестерпним.

Зверніть увагу! Навального практично 300 днів утримували 300 днів у ШІЗО – це карцер, куди поміщають зеків, які порушили з погляду ФСВП та з погляду наглядачів певні внутрішні розпорядки.

"Звісно, ​​це доведення до смерті. Є таке поняття "доведення до самогубства", а це доведення до смерті, навіть якщо Путін і не збирався його спеціально вбивати", – зазначив Сергій Жирнов.

Крім того, не варто забувати й про вибори президента, які вже незабаром пройдуть в Росії. Перед виборами у 2018 році, коли Путін вже мав проблеми з рейтингами, диктатор влаштував показову "публічну кару" Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Великій Британії.

Отруєння Сергія Скрипаля

Спроба вбивства колишнього співробітника російської військової розвідки Сергія Скрипаля, громадянина Великої Британії, та його доньки, громадянки Росії, Юлії Скрипаль 4 березня 2018 року в Солсбері. У Росії Романа Скрипаля засудили за шпигунство на користь Британії.

За версією слідства, отруту розмістили на ручці дверей будинку Скрипалів. Їх знайшли без свідомості біля торгового центру. Пізніше з’ясувалося, що їх отруїли бойовою речовиною класу Новачок. Після тривалого лікування Скрипалі вижили.

Лондон заявив, що відповідальним за отруєння Скрипалів є Владімір Путін.

"Я говорив про те, що Путін може цього року зробити таку ж річ, бо зрозуміло, що він має нульовий рейтинг. Це показав Пригожин торік, тому що коли він влаштував свій заколот, жодна людина не вийшла захищати Путіна. Тому цілком можливо, що Путін, для того, аби підняти рівень умовного фашистського патріотизму в Росії, захотів організувати якусь публічну кару", – зауважив Жирнов.

Цього разу резонансна смерть сталася в Росії, у колонії під відповідальністю Федеральної служби виконання покарань Росії, під відповідальністю Міністерства юстиції, які безпосередньо підпорядковуються Путіну.

Це називається прокол системи, тому що вона його погано утримувала, довела до смерті, вона його не лікувала та створювала йому нелюдські умови. Тобто в будь-якому разі Путін відповідальний за цю смерть Навального. Тому ми можемо прямо говорити, Путін убив Навального,

– наголосив Жирнов.

Похорон Навального: коротко