У Ватикані розпочався похорон Папи Бенедикта: фото з унікальної церемонії

У четвер, 5 січня, у Ватикані проходить похорон Папи Бенедикта XVI. Офіційна церемонія відбувається після триденного прощання з колишнім понтифіком.

Зазначають, що на похорон Бенедикта зібрались близько 100 тисяч осіб. Також на церемонію поховання приїхали глави держав, королівська сім'я та духовенство з усього світу.

Читайте також У Ватикані почалася церемонія прощання з Папою Бенедиктом: перші фото та відео

Як проходить похорон

Похоронну месу у базиліці Святого Петра очолює Папа Франциск. До слова, на похорон він прибув на інвалідному візку. Під час проповіді Франциск попросив, щоб "Бенедикт був прийнятий Богом у вічній славі".

Близько 8:00 із базиліки винесли труну Бенедикта з кипарисового дерева. На ній лежать Святе Письмо, викладене у відкритій книзі, і чотки, якими користувався отець.

Після меси кипарисову труну Бенедикта помістять у цинкову, а потім – у зовнішню дубову труну. Він буде похований у склепі в гротах під базилікою, де колись була могила Святого Івана Павла II.

Похорон Папи Бенедикта / Фото Sky News

Згідно з бажанням самого Бенедикта, його похорон буде "простим". Церемонія буде схожа на церемонію поховання Папи, що править, але із деякими змінами. Під час похорону Бенедикта називатимуть Папою-емеритом, а мова деяких молитов буде іншою, оскільки на момент смерті він не був Папою, що посідає престол.

Бенедикта поховають з монетами та медалями, викарбуваними під час його перебування на посаді папи, а також металевим циліндром із рогіто – текстом, що описує його папство.

Про що йдеться у рогіто

Ватикан оприлюднив текст короткого письмового викладу життя та досягнень покійного понтифіка Бенедикта XVI, який був покладений у труну почесного папи перед його похоронами.

У документі, написаному латинською мовою, описується, що він "запекло" боровся зі знущаннями над дітьми з боку священиків-педофілів.

Хоча Бенедикт був першим понтифіком, який особисто зустрівся з жертвами сексуального насильства, захисники постраждалих, описали його спадщину на цьому фронті як провал.

Документ, згорнутий і заправлений у металевий циліндр, також цитує повну заяву Бенедикта кардиналам латинською мовою від 11 лютого 2013 року про те, що він йде у відставку наприкінці того ж місяця, оскільки відчуває, що більше не має ні фізичної, ні розумової сили керувати католицькою церквою. Він був першим папою за 600 років, який пішов у відставку.

Що потрібно знати про Папу Бенедикта XVI