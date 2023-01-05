У Ватикані розпочався похорон Папи Бенедикта: фото з унікальної церемонії
Джерело:Sky News
У четвер, 5 січня, у Ватикані проходить похорон Папи Бенедикта XVI. Офіційна церемонія відбувається після триденного прощання з колишнім понтифіком.
Зазначають, що на похорон Бенедикта зібрались близько 100 тисяч осіб. Також на церемонію поховання приїхали глави держав, королівська сім'я та духовенство з усього світу.
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Як проходить похорон
Похоронну месу у базиліці Святого Петра очолює Папа Франциск. До слова, на похорон він прибув на інвалідному візку. Під час проповіді Франциск попросив, щоб "Бенедикт був прийнятий Богом у вічній славі".
Близько 8:00 із базиліки винесли труну Бенедикта з кипарисового дерева. На ній лежать Святе Письмо, викладене у відкритій книзі, і чотки, якими користувався отець.
Після меси кипарисову труну Бенедикта помістять у цинкову, а потім – у зовнішню дубову труну. Він буде похований у склепі в гротах під базилікою, де колись була могила Святого Івана Павла II.
Похорон Папи Бенедикта / Фото Sky News
Згідно з бажанням самого Бенедикта, його похорон буде "простим". Церемонія буде схожа на церемонію поховання Папи, що править, але із деякими змінами. Під час похорону Бенедикта називатимуть Папою-емеритом, а мова деяких молитов буде іншою, оскільки на момент смерті він не був Папою, що посідає престол.
Бенедикта поховають з монетами та медалями, викарбуваними під час його перебування на посаді папи, а також металевим циліндром із рогіто – текстом, що описує його папство.
Про що йдеться у рогіто
Ватикан оприлюднив текст короткого письмового викладу життя та досягнень покійного понтифіка Бенедикта XVI, який був покладений у труну почесного папи перед його похоронами.
У документі, написаному латинською мовою, описується, що він "запекло" боровся зі знущаннями над дітьми з боку священиків-педофілів.
Хоча Бенедикт був першим понтифіком, який особисто зустрівся з жертвами сексуального насильства, захисники постраждалих, описали його спадщину на цьому фронті як провал.
Документ, згорнутий і заправлений у металевий циліндр, також цитує повну заяву Бенедикта кардиналам латинською мовою від 11 лютого 2013 року про те, що він йде у відставку наприкінці того ж місяця, оскільки відчуває, що більше не має ні фізичної, ні розумової сили керувати католицькою церквою. Він був першим папою за 600 років, який пішов у відставку.
Що потрібно знати про Папу Бенедикта XVI
- Бенедикт очолював католицьку церкву вісім років, а у 2013 році став першим папою за шість століть, який пішов у відставку, посилаючись на погіршення свого фізичного здоров'я.
- Бенедикт XVI очолив католицьку церкву після Івана Павла ІІ, який був Папою понад чверть століття, то ж понтифіку було важко не залишатися у тіні свого попередника, якого любили та поважали у світі.
- Та за часи його перебування на папському престолі довкола католицької церкви спалахнуло чимало скандалів через підозри священників у педофілії в різних країнах світу. Крім того, через критичні висловлювання щодо мусульман, представники цієї релігії вимагали відставки Бенедикта XVI.
- Після зречення від престолу Бенедикт XVI прожив ще майже 10 років, однак в останні дні життя здоров'я почесного Папи погіршилося, про що напередодні повідомляв Франциск. Помер понтифік 31 грудня 2022 року у 95 років.
- Смерть папи зазвичай викликає скликання конклаву кардиналів для обрання наступника, але цього разу Франциск залишається на посаді та очолить розгляд.