Попрощалися з журналісткою Анастасією Волковою, яка трагічно загинула на Донеччині
У Слов'янську Донецької області попрощалися із 31-річною журналісткою, воєнною кореспонденткою Анастасією Волковою.
Анастасія Волковаа загинула у трагічному ДТП. Попрощатися із загиблою прийшли коханий, друзі, колеги.
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Усі гарячі точки фронту, репортажі з-під обстрілів. Настя звикла ризикувати життям заради правди, але доля забрала його неочікувано, у ДТП.
– написав Артем Лисогор – керівник Луганської ОВА.
"Буде жити у сотнях розказаних історій"
Він зауважив, що загибла мріяла про повернення до Луганська і саме її репортаж мав стати першим зі звільненого обласного центру.
"Настя пішла, але залишила після себе тисячі сюжетів. Вона буде жити в сотнях розказаних історій про наших волелюбних людей та незламних оборонців, у кожному кадрі наших рідних міст, у нашій пам'яті", – додав керівник ОВА.
Анастасію поховали у Слов'янську.
Прощання з журналісткою Анастасією Волковою / Фото Луганської ОВА
Загибель Анастасії Волкової
- 30 травня у Слов'янську на Донеччині загинула воєнна кореспондентка українського іномовлення Анастасія Волкова у ДТП.
- Наразі підозру учаснику ДТП, в якій загинула журналістка, ДБР не повідомило. Розслідування триває.
- Анастасія Волкова працювала в найгарячіших точках Луганської і Донецької областей.