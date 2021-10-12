"Поховали нашого синочка": мама Полякова записала відеозвернення

У Чернігові 11 жовтня в останню путь провели нардепа Антона Полякова. Його мама після похорону звернулася до українців зі словами подяки.

Відеозвернення жінки, записане 12 жовтня, оприлюднили на сторінці загиблого. Вона від імені сім'ї нардепа подякувала всім, хто підтримав їх у складній ситуації.

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Мати Полякова записала звернення

Вчора (11 жовтня – 24 канал) ми поховали нашого любого синочка Антона. Я хочу сказати "дуже дякую" усім добрим людям за щирі співчуття нашому горю,

– сказала жінка.

Нагадаємо, церемонія прощання з Поляковим пройшла 11 жовтня в будівлі філармонії в Чернігові. Після цього його поховали на кладовищі "Яцево". Провести в останню путь депутата прийшли його однопартійці, інші нардепи та політики, а також місцеві жителі.

Звернення мами Антона Полякова: дивіться відео