Поховало живцем: чоловік у Києві загинув, коли копав криницю у власному дворі

У Дарницькому районі Києва загинув чоловік – його засипало землею в ямі у 4 метри завглибшки. Про це стало відомо ввечері 31 липня.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, загиблий копав криницю у власному дворі. Аж раптом на нього обвалилася земля.

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Смерть під завалом: у ДСНС розповіли подробиці

Увечері 31 липня до надзвичайників у Києві надійшло повідомлення, що на вулиці Садовій у Дарницькому районі стався зсув ґрунту. Десятеро рятувальників зі спеціальним обладнанням негайно виїхали на місце інциденту.

На території приватної садиби, як згодом стало відомо, господар копав криницю.

Раптом його засипало землею, і чоловіка буквально поховало живцем.

У шахті приблизно 4 метрів завглибшки фахівці ДСНС знайшли його вже мертвим. Далі обставини смерті людини з'ясовуватиме слідство.



Попри намагання, врятувати засипаного землею чоловіка так і не змогли / Фото ДСНС

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