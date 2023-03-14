Лавров уже був би на суді, – у Раді пояснили, як діятиме спецтрибунал для Росії

Росія неминуче буде відповідати за розв'язану та неспровоковану війну проти України. Європейські інституції вже розробляють механізми міжнародного трибуналу для російських воєнних злочинців.

Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка України, очільниця української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева. За її словами, юристи-міжнародники, які працюють в цьому напрямку, розуміють різницю між воєнними злочинами, злочинами проти людяності та геноциду, тому їх виокремлюють в різні категорії.

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Росія вчинила декілька видів злочинів, але головний – початок війни

Росія намагається уникнути відповідальності за скоєні злочини проти України та її народу, але вже зараз тривають дискусії та конкретна робота щодо створення спеціального трибуналу для рашистів.

Марія Мезенцева розповіла, що Росія вчинила фактично декілька видів злочинів, але найголовнішим та материнським – є військова агресія, яка почалась у 2014 році.

Це злочин агресії Росії проти України. І, звісно, він є лідерським злочином, він називається материнським злочином всіх інших злочинів і повинен бути покараним в окремій інституції,

– зазначила депутатка.

Вона також додала, що нині, на жаль, не існує такої інституції. Близько року Україна намагалась ініціювати розгляд справи Міжнародним кримінальним судом через 8 статтю Римського статуту, яка свідчить, що можна покарати за агресію проти країни, але із цим виникла проблема.

Лавров міг би опинитись на лаві підсудних

Марія Мезенцева пригадала випадок, коли голова російського МЗС Сєргєй Лавров перебував в Індії, де заявив, що Україна напала на Росію. Після цих слів, його висміяли, а це може свідчити про те, що якби Індія входила до цієї угоди, Лаврова вже можна було б побачити на лаві підсудних.

Окрім цього є ще один вагомий крок до покарання рашистів. В Гаазі буде створено центр по розслідуванню злочину агресії.

Україна та партнери працюють над трибуналом для рашистів: дивіться відео

Оскільки ні Україна, ні Росія не ратифікувала Римський статут, Міжнародний кримінальний суд не може займатись цією справою. Попри це Україна не полишає використовувати будь-яку можливість, щоб покарати злочинців.

Українська сторона пропонує створити широку міжнародну угоду, до якої долучаються країни з усього світу, де пропишуть необхідність покарання Путіна та його оточення. Це потрібно також задля реалізації мирного плану Володимира Зеленського, в якому чітко зазначено встановлення справедливості та відповідальності.

Як схопити Путіна

Найголовніше питання, яке виникає у цій концепції покарання – як схопити Путіна у випадку його засудження та прийняття рішення про затримання. Марія Мезенцева чітко відповіла, що у випадку, коли Путін залишатиметься в Росії та не виїжджатиме за її межі – ніяк.

Очільниця української делегації в ПАРЄ зазначила, що сам факт ухвалення рішення проти воєнного злочинця, який віддавав накази російській армії вбивати українців вже буде вагомим кроком.

Світ готується до трибуналу над Путіним.