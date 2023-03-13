Тисячні штрафи та до 5 років тюрми: що загрожує військовозобов'язаним ухилянтам
В Україні з початку запровадження воєнного стану діє загальна мобілізація. Для військовозобов'язаних, які ухиляються від мобілізації, передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.
Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів 24 Каналу, що під час війни боротьба з ухилянтами посилюється. Адже, за письмовим поданням керівника ТЦК і СП поліція може подати в розшук ухилянта. Це не віщує йому нічого доброго.
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Яка відповідальність передбачена для ухилянтів від мобілізації
Щодо адміністративної відповідальності, то її можуть застосовувати у декількох випадках:
- якщо людині законно дали повістку, а вона не з'явилася до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у вказану в документі дату (для уточнення даних чи на проходження військово-лікарської комісії), то особі загрожує штраф від 1 700 до 3 400 гривень;
- якщо вдруге не з'явилась – штраф на суму від 3 400 до 5 100 гривень.
На практиці ж ТЦК та СП не так часто застосовують штрафи, як заходи реагування. У випадку, якщо ви отримали такий штраф, однак не отримували повістки, або ж її вручення було незаконним, відповідну постанову про накладення штрафу можна оскаржити в суді,
– заявив Владислав Юрчак.
За його словами, осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, мають доставити до ТЦК та СП поліцейські. Ба більше, вже у "клінічних" випадках до таких осіб може застосовуватись вже кримінальна відповідальність.
Щодо кримінальної відповідальності, то юрист пояснив:
- для офіцерів може бути до 3 років за ухиляння від мобілізації;
- за ігнорування мобілізаційного розпорядження (повістки про необхідність прибути до ТЦК та СП з метою направлення в конкретну військову частину), військовозобов'язаному загрожує від 3 до 5 років.
На практиці, розгляд таких справ у судах дуже часто відбувається на підставі угоди між обвинуваченим та органом досудового розслідування, що призводить до ухвалення вироку без визначення реального покарання, тобто заміною реально терміну позбавлення волі на так званий "умовний термін" зі встановленням іспитового строку,
– запевнив Владислав Юрчак.
Окрім того, може трапитись перетворення адміністративної відповідальності на кримінальну. Адже не можна нескінченну кількість разів не з'являтися за повісткою, платити адміністративні штрафи та уникнути кримінальної відповідальності.
За словами юриста, у такому випадку закон має механізм "попередження":
- керівник ТЦК та СП має право надати особі документ у формі "попередження", який вручається як повістка, і за ігнорування якого настає кримінальна відповідальність за ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів;
- це вже карається штрафом від 5 100 до 8 500 гривень, або виправними роботами на строк до 1 року у разі ухилення військовозобов'язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого керівником ТЦК та СП або керівниками відповідних органів СБУ та Служби зовнішньої розвідки України.
Відповідальність для тих, які хотіли втекти за кордон
- Владислав Юрчак розповідає – якщо особа намагалася перетнути кордон поза пунктом пропуску або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів – їй загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 3 400 до 8 500 гривень, або адміністративний арешт на строк до 15 діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення.
- У випадку, якщо людина намагалась перетнути кордон з підробленими документами – їй загрожує кримінальна відповідальність у вигляді штрафу до 850 гривень, або ж арешт на строк до 6 місяців, або ж обмеження волі до 2-х років.
- Бувають також випадки, коли особи самостійно підробили відповідні документи. Тоді їм "світить" штраф до 17 тисяч гривень, або ж арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.
- Якщо дії ухилянта розцінять як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, то можливе позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.
- Ба більше, незаконне переправлення осіб через державний кордон України карається позбавленням волі від 3 до 5 років. Коли такий злочин вчиняють щодо кількох осіб або службова особа з використанням службового становища або за попередньою змовою група осіб – можлива тюрма на термін від 5 до 7 років.
- Попри все, Владислав Юрчак розповів, щодо на практиці існують проблеми із доведенням умислу особи, оскільки для наявності складу відповідного злочину між незаконним перетином кордону та ухиленням від мобілізації повинен існувати прямий зв'язок.
- Варто зазначити, якщо інколи після невдалої спроби перетину кордону пропонують хабар уповноваженим особам. За це передбачений штраф від 17 000 до 68 000 гривень або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк. Про відповідальність корупціонерів у погонах – читайте за посиланням.