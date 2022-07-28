Що відомо про покарання для жінок за ухилення від військового обліку

В Україні поширюють багато чуток про покарання жінок за ухилення від військового обліку. Тому в Міноборони пояснили, чи існує за це відповідальність.

Жінки, які не стануть на військовий облік, не будуть нести відповідальності за це. Про це раніше детальніше розповідав міністр оборони Олексій Резніков.

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Не всі жінки є військовозобов'язані

Що стосується штрафів, то їх не можуть застосовувати до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік,

– розповів Резніков.

Міністр пояснив, що військовозобов'язані – це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

Тобто військовозобов'язаною жінка стає лише після постановки на військовий облік. А до цього жодної відповідальності вона не несе.

Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок які вперше стають на облік як військовозобов’язані. Тобто, ще раз: жінки стають військовозобов’язаними лише після того як стають на військовий облік і до моменту ставання на облік вони не є такими,

– зазначили в Міноборони.

До слова, жінок почнуть ставити на військовий облік вже з 1 жовтня. Серед призовних професій є:

хімія, хімічні технології та інженерія, біологія;

інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія;

харчові технології, розробка виробництва і перероблення продукції тваринництва;

стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія;

ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна;

облік та оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, гроші, банківська справа та страхування;

видавництво та поліграфія;

державна безпека;

транспортні технології;

будівництво та цивільна інженерія, архітектура та мостобудування, геодезія та землеустрій;

авіаційний транспорт, авіаційна та ракетно-космічна техніка;

електроніка;

журналістика, професійна освіта (за спеціалізацією), спеціальна освіта;

психологія, соціологія, політологія, соціальна робота, соціальне забезпечення;

пожежна безпека.

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