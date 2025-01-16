"Перевернули з ніг на голову": Юрчишин пояснив, чи будуть карати медіа за негативні коментарі

Верховна Рада України нібито зобов'язала ЗМІ видаляти критичні коментарі читачів. Насправді ж це стало маніпуляцією, яка поширилась у медійному просторі України і не тільки. Законопроєкт навпаки ухвалили для захисту ЗМІ.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин, зауваживши, що насправді сам законопроєкт уточнює статтю щодо відповідальності за недостовірну інформацію. Медіа, як і раніше, не зобов'язані видаляти коментарі, а мають 2 варіанти розвитку подій.

Дивіться також Верховна Рада ухвалила закон про систему охорони психічного здоровʼя: що він змінює

У чому полягає маніпуляція

За словами депутата, ситуацію зараз "перевернули з ніг на голову". На жаль, велика кількість російських пабліків підхопили таку маніпуляцію, ймовірно, що це могло бути російською дезінформаційною кампанією.

Через те, що не всі хочуть йти на таку співпрацю, законопроєкт, який навпаки захищає медіа, намагались показати таким, який наступає на свободу слова,

– наголосив він.

По-перше, немає закону щодо того, що медіа повинні фільтрувати коментарі своїх читачів. По-друге, у законі немає нічого спільного з критикою влади. Ба більше, законопроєкт №11321 уточнює норму статті 117 Закону "Про медіа" щодо відповідальності за недостовірної інформації.

Юрчишин пояснив, що недостовірна інформація належить до негативної. Тобто, медіа ненароком можуть опублікувати коментарі людей, які можуть бути закликами до повалення чинної влади чи закликами до підпалу автомобіля військовослужбовця. Такі слова порушують права людини та законодавство.

2 шляхи медіа у випадку порушення законодавства

І раніше, і зараз кожен має право звернутись до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення для перевірки коментаря, після чого рада може написати до медіа рекомендацію видалити його. Медіа може видалити коментар за 3 дні або ж піти в суд та довести, чому цей коментар має право на існування.

Однак частина позивачів пише не до Нацради, а до суду. Тому ми зробили так – коли медіа отримує інформацію щодо суду, що один з коментарів ймовірно порушує законодавство, медіа мають таку ж саму процедуру, тобто 3 дні для видалення коментаря або суд. Жодних зобов'язань видаляти коментарі медіа не мали і не мають, ми демократична країна,

– підкреслив народний депутат.

Юрчишин зауважив, що це стосується лише зареєстрованих онлайн-медіа. Уся паніка щодо того, що потрібно буде щось видаляти у соціальних мережах недоречна, адже приватні комунікації осіб не регулюються.

Він додав, що метою законопроєкту є підзвітність Комітетів ВР, до яких журналісти можуть мати доступ. Однак залишається питання, чи підпише цей закон Володимир Зеленський. Якщо президент України його підпише, Комітети ВР можуть відкрити для представників медіа впродовж місяця, адже потрібен час на підготовку.