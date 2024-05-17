Верховна Рада запропонувала альтернативні види покарання за ухилення від мобілізації
Джерело:Верховна Рада України
В парламенті зареєстрували законопроєкт щодо встановлення не пов'язаних із позбавленням волі видів покарання. Наразі ж стаття про ухилення від мобілізації передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.
Запропонований законопроєкт спрямований на те, щоб забезпечити призначення інших видів покарань, ніж передбачене зараз єдине можливе у вигляді позбавлення волі.
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Що пропонують у новому законопроєкті
Парламентарі запропонували встановити покарання за передбачене цією статтею кримінальне правопорушення у вигляді штрафу від 3 тисяч (51 000 гривень) до 5 тисяч (85 000 гривень) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Також як альтернативу запропонували громадські роботи на строк від 160 до 240 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох років. Є в законопроєкті також і обмеження волі на строк від одного до двох років.
Ухвалення законопроєкту, на думку його авторів, дозволить призначати засудженим за статтею про ухилення покарання, не пов’язані з позбавленням волі, які не передбачають ізоляцію засуджених від суспільства.
Коли людина отримає покарання, але не буде сидіти в тюрмі – це дозволить зекономити бюджетні кошти. Людей можна буде використати для зниження дефіциту кадрів. Це збереже економічну активність підприємств, зміцнить економіку та буде наповнювати бюджет, гроші з якого йдуть і на забезпечення обороноздатності України.
Останні новини мобілізації в Україні
- Міноборони запустило застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Там можна буде оновлювати дані в онлайн-режимі. Всі чоловіки віком 18 – 60 років протягом 60 днів – до 16 липня включно, повинні оновити свої облікові дані.
- Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який підвищує штрафи для ухилянтів. У тому числі і для порушників військового обліку.
- Відповідно до нового закону, існуватиме три режими: порушення, повторне порушення та порушення під час воєнного стану.
- В той же час, Кабмін дозволив бронювати без обмежень працівників критично важливих підприємств паливно-енергетичного комплексу. Також це нововведення стосується ІТ-спеціалістів.