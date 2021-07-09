Чи покарають нардепа Юрченка за ДТП "під кайфом" у Львові: опитування

У Львові скандальний нардеп Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві, вчинив ДТП. Він не просто зіштовхнувся з сусіднім авто, а намагався втекти і, як свідчить попередня інформація, був "під наркотою".

Юрченка зняли на відео, хоч він і опирався. Історія миттєво облетіла ЗМІ і соцмережі: суспільство обговорює, чи зійде такий вчинок нардепові з рук. Пропонуємо і вам висловитися щодо цього у нашому опитуванні.

Нагадаємо Вчинив ДТП у центрі Львова: медики підтвердили стан наркосп'яніння нардепа Юрченка – фото

Чи покарають Юрченка за ДТП "під кайфом"

Щодо того, чи був таки Юрченко "під наркотою", наразі офіційної інформації немає. Поліцейські повезли нардепа на освідування, оскільки запідозрили, що він перебуває у стані наркотичного сп'яніння: результати будуть згодом.

Втім, інший нардеп – Гео Лерос – опублікував у своєму фейсбуці висновки медогляду. Там вказано, що Юрченко справді перебував під наркотиками під час скоєння ДТП.

До того ж є різна інформація щодо "бійки". Намагаючись втекти, Юрченко вибив з рук постраждалого телефон, аби його не знімали. Це видно на відео. Втім сам Юрченко написав на постраждалого заяву: нібито саме він першим поліз до нардепа.

Як відбуватимуться події надалі – залежить перш за все від офіційних результатів експертизи. Спробуйте спрогнозувати свої результати цієї події.

Коротко про ДТП за участю Юрченка

Юрченко 8 липня на площі Міцкевича у Львові, виїжджаючи з платної парковки за кермом Ford Mustang, в'їхав у Volkswagen Jetta.

Постраждалий водій почав знімати знімати усе на відео. Тоді Юрченко напав на чоловіка.

У ЗМІ Всеволод Боровець розповів, що координація рухів нардепа була порушена, а зіниці – розширені.

За інформацією ZAXID.NET, чоловік додав, що експрес-тест Юрченка показав наявність MDMA.

Наразі у поліції не коментують результати перевірки на наркотики учасників цієї аварії. У коментарі 24 каналу зазначили, що "усе вирішуватиме суд".

Зазначимо, що авто Mustang, за кермом якого був Юрченко, у його свіжій декларації немає.