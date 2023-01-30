Показали будинок в центрі Харкова, атакований російською ракетою: кадри наслідків удару

30 січня 2023, 07:14
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Російські окупанти напередодні ввечері 29 січня атакували Київський район Харкова. Обстріл сильно пошкодив житловий будинок.

Наслідки прильоту показали рятувальники та обласна прокуратура. Що трапилось з будинком після чергової атаки росіян – читайте у тексті 24 Каналу

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Що відомо про наслідки атаки по Харкову

Внаслідок чергового ракетного удару окупантів загинула літня жінка, 3 людей – поранені,
 – розповіли в ДСНС

Там також повідомили, що російська ракета (попередньо – С-300) орієнтовно о 23 годині 29 січня влучила у чотириповерховий житловий будинок у центральній частині Харкова. 

Наслідки ракетного удару в Харкові / Фото ДСНС

Вибухом частково зруйновано його дах і верхній поверх. Виникла пожежа. Загинула літня жінка. Її чоловіка врятували рятувальники. Він та ще двоє мешканців – поранені,
– розповіли в ДСНС. 

Коли рятувальники пробули на місце трагедії, то горів дах будинку на площі орієнтовно 450 метрів квадратних. Саме тому:

  • щоб дістатись до осередків горіння, вогнеборці розбирали завали;
  • на місці події працювало орієнтовно 40 людей особового складу ДСНС;
  • о 23:38 29 січня пожежу вдалось локалізувати, а о 03:18 30 січня – повністю ліквідувати.

На місце прильоту скерували 6 пожежних автоцистерн, 2 автодрабини, автомобіль першої допомоги та спеціальне аварійно-рятувальне авто.

В Харківській обласній прокуратурі розповіли про наслідки прильоту: дивіться відео

 

Що відомо про атаку по Харкову

  • Пізно ввечері 29 січня російська ракета, ймовірно – С-300, атакувала житловий будинок в Харкові. 
  • Мер міста Ігор Терехов заявив, що в будинку була пожежа. Будівля має сильні руйнування. За даними журналістів Суспільного, внаслідок ракетного удару повністю зруйнований четвертий поверх одного із під'їздів житлового будинку.
  • За даними місцевих мешканців, вибило вікна навіть неподалік удару. За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, троє постраждалих мають легкі ушкодження. 

Автор: Діана Квасневська