Показали будинок в центрі Харкова, атакований російською ракетою: кадри наслідків удару
Російські окупанти напередодні ввечері 29 січня атакували Київський район Харкова. Обстріл сильно пошкодив житловий будинок.
Наслідки прильоту показали рятувальники та обласна прокуратура. Що трапилось з будинком після чергової атаки росіян – читайте у тексті 24 Каналу.
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Що відомо про наслідки атаки по Харкову
Внаслідок чергового ракетного удару окупантів загинула літня жінка, 3 людей – поранені,
– розповіли в ДСНС.
Там також повідомили, що російська ракета (попередньо – С-300) орієнтовно о 23 годині 29 січня влучила у чотириповерховий житловий будинок у центральній частині Харкова.
Наслідки ракетного удару в Харкові / Фото ДСНС
Вибухом частково зруйновано його дах і верхній поверх. Виникла пожежа. Загинула літня жінка. Її чоловіка врятували рятувальники. Він та ще двоє мешканців – поранені,
– розповіли в ДСНС.
Коли рятувальники пробули на місце трагедії, то горів дах будинку на площі орієнтовно 450 метрів квадратних. Саме тому:
- щоб дістатись до осередків горіння, вогнеборці розбирали завали;
- на місці події працювало орієнтовно 40 людей особового складу ДСНС;
- о 23:38 29 січня пожежу вдалось локалізувати, а о 03:18 30 січня – повністю ліквідувати.
На місце прильоту скерували 6 пожежних автоцистерн, 2 автодрабини, автомобіль першої допомоги та спеціальне аварійно-рятувальне авто.
В Харківській обласній прокуратурі розповіли про наслідки прильоту: дивіться відео
Що відомо про атаку по Харкову
- Пізно ввечері 29 січня російська ракета, ймовірно – С-300, атакувала житловий будинок в Харкові.
- Мер міста Ігор Терехов заявив, що в будинку була пожежа. Будівля має сильні руйнування. За даними журналістів Суспільного, внаслідок ракетного удару повністю зруйнований четвертий поверх одного із під'їздів житлового будинку.
- За даними місцевих мешканців, вибило вікна навіть неподалік удару. За даними глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, троє постраждалих мають легкі ушкодження.