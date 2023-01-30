Показали будинок в центрі Харкова, атакований російською ракетою: кадри наслідків удару

Російські окупанти напередодні ввечері 29 січня атакували Київський район Харкова. Обстріл сильно пошкодив житловий будинок.

Наслідки прильоту показали рятувальники та обласна прокуратура. Що трапилось з будинком після чергової атаки росіян – читайте у тексті 24 Каналу.

Читайте також Сильні руйнування та масштабна пожежа: росіяни влучили у житловий будинок в Харкові

Що відомо про наслідки атаки по Харкову

Внаслідок чергового ракетного удару окупантів загинула літня жінка, 3 людей – поранені,

– розповіли в ДСНС.

Там також повідомили, що російська ракета (попередньо – С-300) орієнтовно о 23 годині 29 січня влучила у чотириповерховий житловий будинок у центральній частині Харкова.

Наслідки ракетного удару в Харкові / Фото ДСНС

Вибухом частково зруйновано його дах і верхній поверх. Виникла пожежа. Загинула літня жінка. Її чоловіка врятували рятувальники. Він та ще двоє мешканців – поранені,

– розповіли в ДСНС.

Коли рятувальники пробули на місце трагедії, то горів дах будинку на площі орієнтовно 450 метрів квадратних. Саме тому:

щоб дістатись до осередків горіння, вогнеборці розбирали завали;

на місці події працювало орієнтовно 40 людей особового складу ДСНС;

о 23:38 29 січня пожежу вдалось локалізувати, а о 03:18 30 січня – повністю ліквідувати.

На місце прильоту скерували 6 пожежних автоцистерн, 2 автодрабини, автомобіль першої допомоги та спеціальне аварійно-рятувальне авто.

В Харківській обласній прокуратурі розповіли про наслідки прильоту: дивіться відео

Що відомо про атаку по Харкову