Показали наслідки штурму Запорізької АЕС: відео з місця події

Російські окупанти у ніч на 4 березня нещадно обстрілювали Запорізьку АЕС. Це могло призвести до катастрофи. В мережі показали наслідки обстрілу на АЕС.

Нагадаємо, що через обстріли на Запорізькій АЕС виникла пожежа.

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На щастя, рятувальникам вдалось ліквідувати її, хоча російська армія не давала їм доступу.

Наслідки обстрілу на Запорізькій АЕС: відео



Мер Енергодара Дмитро Орлов згодом повідомив, що радіаційний фон у нормі. На ЗАЕС ще раніше зупинили два енергоблоки.

Додамо, що російське командування не могло не знати, чим загрожує Україні і Європі масштабна танкова атака проти Запорізької атомної станції. В Офісі Президента кажуть, наслідки цього розуміє кожен російський солдат. тож, Росія свідомо шантажує світ ядерною катастрофою.

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