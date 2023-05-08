Politico показало супутникові знімки масштабних руйнувань в Україні

Компанія "Google" наприкінці квітня опублікувала нові супутникові знімки України. Там видно масштабні руйнування нашої держави.

Ймовірно, нові світлини зробили ще у березні 2022 року. Там видно наслідки боїв біля Києва, руйнування аеропорту у Гостомелі, міст в Ірпені та дамбу в селі Козаровичі.

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Аеропорт у Гостомелі.

Через декілька годин після початку повномасштабного вторгнення російські військові почали повітряний штурм, щоб захопити Гостомель. Протягом кількох днів точилися тяжкі бої, під час яких знищили літак "Мрія".



Аеропорт в Гостомелі / Фото Google



Гостомель після боїв / Фото Google

Поля біля Бахмута

Окупанти не покидають спроб захопити Бахмут. Попри атаки росіян, українські військові невпинно тримають оборону. За 9 місяців окупанти здійснили чимало атак, які призвели до знищення полів.

На фото видно, що ці поля вкриті слідами від обстрілів.



Поля біля Бахмута / Фото

Театр у Маріуполі

Показали також світлини обстрілу драмтеатру у Маріуполі. 16 березня 2022 року окупанти скинули на будівлю авіабомбу - в театрі переховувалось майже тисяча цивільних маріупольців.

Окупанти знесли залишки будівлі та не допустила міжнародних слідчих до місця подій. Однак знімки показують, як місто виглядало до окупації та після.



Театр до обстрілів / Фото Google



Театр після обстрілів / Фото Google

Підрив мосту до Ірпеня

Жителі Ірпеня та Бучі очікували на евакуацію. Однак 25 лютого 2022 року українські військові були змушені підірвати єдиний міст, який сполучав Ірпінь і Київ, щоб не дати росіянам взяти Київ.



Підірваний міст в Ірпені / Фото Google