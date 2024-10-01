Південна Корея показала нову надпотужну ракету та застерегла КНДР від застосування ядерної зброї

Південна Корея вперше представила нову надпотужну балістичну ракету Hyunmoo-5. Президент Юн Сок Йоль попередив, що союзники дадуть КНДР "рішучу відповідь" на застосування ядерної зброї.

1 жовтня на аеродромі поблизу Сеула, на церемонії до Дня збройних сил Південна Корея вперше показала балістичну ракету Hyunmoo-5, оснащену 8-тонною боєголовкою – нову зброю стримування Північої Кореї, повідомляє Associated Press.

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Ядерна зброя та бункери не вбережуть КНДР

Демонстрація військової потужності Сеула відбувається на тлі дестабілізації, яку регулярно розпалює КНДР.

Якщо Північна Корея спробує застосувати ядерну зброю, вона зіткнеться з рішучою і приголомшливою відповіддю наших військових і альянсу (Південної Кореї) і США. Цей день стане кінцем північнокорейського режиму,

– заявив президент Юн Сок Йоль, виступаючи перед тисячами військових на військовому аеродромі поблизу Сеула.

Близько 340 одиниць військової техніки та озброєння було залучено до церемонії. Серед них і Hyunmoo-5, ракета з 8-тонним зарядом, що, на думку аналітиків здатна знищити підземні бункери в Північній Кореї.

В повітря ж підняли надсучасні корейські винищувачі та стратегічний бомбардувальник B-1B повітряних сил США, що продемонстрував відданість союзників Республіки Корея.

Північнокорейський режим повинен відмовитися від ілюзії, що ядерна зброя захистить його,

– сказав президент Юн.

Південнокорейські чиновники кажуть, що Північна Корея, ймовірно, спробує ще більше провокувати напруженість випробуваннями зброї напередодні виборів у США, щоб збільшити свої дипломатичні важелі впливу на новий американський уряд. Видання зазначає, що Північна Корея, ймовірно, вважає, що розширення ядерного арсеналу допоможе їй отримати більше санкційних поступок з боку США.

Наприкінці вересня віцеміністр оборони Північної Кореї Кім Кан Ір розкритикував США за тимчасове розгортання потужної військової техніки в Південній Кореї і пообіцяв рішучі заходи у відповідь.

Раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявляв про плани наростити ядерний арсенал у "геометричній прогресії". Також КНДР відкрито поставляє Росії боєприпаси та балістичні ракети.