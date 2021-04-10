Хотів показати дітям красу України, – данець пояснив, чому мив вікно потягу УЗ

Данський журналіст Йоханес Андерсен пояснив, що вирішив самостійно помити вікно у потязі Укрзалізниці заради дітей. Через бруд на склі вони не могли насолодитися мальовничими українськими краєвидами.

Андерсен зізнався, що частенько користується послугами Укрзалізниці і загалом вже звик до низького рівня санітарії у вагонах.

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Давно знайомий з браком чистоти зовні і всередині українських вагонів, тому і вирішив помити. А взагалі я хотів показати дітям красу України з вікна потягу,

– заявив журналіст.

Зізнається, що хотів купити квитки у вагон, в якому їде начальник поїзда, тому що такі вагони зазвичай нові. Але не зміг, тому підготувався до прибирання. За словами чоловіка, він давно планував зробити щось таке.

Деталі від Андерсена