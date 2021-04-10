Хотів показати дітям красу України, – данець пояснив, чому мив вікно потягу УЗ

Данський журналіст Йоханес Андерсен пояснив, що вирішив самостійно помити вікно у потязі Укрзалізниці заради дітей. Через бруд на склі вони не могли насолодитися мальовничими українськими краєвидами.
Джерело:BBC
Андерсен зізнався, що частенько користується послугами Укрзалізниці і загалом вже звик до низького рівня санітарії у вагонах.
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Давно знайомий з браком чистоти зовні і всередині українських вагонів, тому і вирішив помити. А взагалі я хотів показати дітям красу України з вікна потягу,
– заявив журналіст.
Зізнається, що хотів купити квитки у вагон, в якому їде начальник поїзда, тому що такі вагони зазвичай нові. Але не зміг, тому підготувався до прибирання. За словами чоловіка, він давно планував зробити щось таке.
Деталі від Андерсена
- Спершу він планував купити квиток у вагон, де їде начальник потягу. Такі вагони зазвичай нові. Однак реалізувати ідею не вдалося. Тому журналіст вирішив, що прибере сам.
- Андерсен розповів, що одного разу вже намагався почистити вікно вологими серветками, однак бруд виявився сильнішим. Цього разу журналіст спеціально підготував засіб для миття та швабру.
- За словами Андерсена, провідники взагалі не відреагували на його дії.
- Журналіст також розповів, що його давно цікавить тема залізниці. Зокрема, він заснував Центр залізничних ініціатив. Андерсен називає себе активістом. Він переконаний: Україна має великий потенціал і може відносно за невеликі гроші поліпшити залізничну ситуацію.