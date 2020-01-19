Бізнесмен-покерист подарував собі на ювілей півмільйона доларів

Один із найбільш успішних покерних гравців усіх часів Кері Кац виграв 492 000 доларів незадовго до свого 50-річчя.

Американський бізнесмен зупинився за крок від перемоги на турнірі хайролерів в рамках австралійської покерної серії Aussie Millions. За участь у івенті кожному довелось викласти майже 35 тисяч американських доларів. Організатори, зрештою, зафіксували 82 входи у турнір, а призовий фонд склав більш як 2,7 мільйона.



Чемпіон турніру Майкл Адамо. Фото: pokernews

На трофей у підсумку претендували чимало відомих професіоналів. Окрім Кері Каца, за фінальним столом зіграли Ерік Сайдел, Сем Грінвуд і Тімоті Адамс. Утім переграти досвідченого американця у хедз-апі судилось господарю турніру Майклу Адамо. На додачу до чемпіонської каблучки австралієць отримав 738 000 доларів призовими.

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Кері Кац, заробивши майже півмільйона, уже накопичив за кар’єру призовими понад 26 мільйонів доларів. Американський бізнесмен перебуває на 15-й сходинці найбільш успішних офлайн гравців усіх часів.