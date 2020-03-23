Як стати мультимільйонером ще до 30. Шлях найкращого білоруського покериста

Микита "fish2013" Бодяковський – найуспішніший турнірний гравець у покер із пострадянського простору. За кар’єру лише в живих турнірах білорус, якому ще немає і 30 років, заробив уже понад 28 мільйонів доларів, а це 13-й результат у світі.

Свій шлях у інтелектуальних іграх Микита почав із шахів, де зумів добре проявити себе на юнацькому рівні. Утім вже в 16 років він перемкнувся на покер. А стратегічне мислення, розвинуте завдяки шахам, дозволило швидко добитися успіху і в новій дисципліні.

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Уже в 2010 році (у свої 18) Микита успішно грає онлайн кеш-ігри на високих лімітах і заробляє перший мільйон доларів.

Цікаво, що свою кар’єру у живих турнірах Бодяковський розпочав в Україні. У тому таки 2010 році він посів 4-те місце на одному з турнірів серії RPT у Києві, за що заробив трохи більше 5 тисяч доларів. Аж до 2013 року Микита набирався досвіду лише в Україні, а вже згодом взявся підкорювати увесь світ покеру. Найбільших успіхів він добивається у Макао, Австралії, Монако та Кореї.

У 2018 Микита Бодяковський виграв найдорожчий турнір EPT Barcelona (майже 2 мільйони доларів) і двічі ставав чемпіоном Головних подій серії Triton Poker Super High Roller, заробивши там у сумі понад 7 мільйонів доларів призових.

Буквально за кілька місяців цього року Микита уже встиг заробити більше 2,5 мільйона доларів призових, вигравши зокрема один із турнірів серії Super High Roller у Сочі з бай-іном 51 тисяча доларів.

У колекції білоруса поки бракує браслетів WSOP. Утім він вже 4 рази потрапляв на фінальні столи WSOP і чомусь немає сумнівів у тому, що Микита Бодяковський в підсумку підкорить і цю вершину.