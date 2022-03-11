PokerStars припиняє надавати усі послуги в Росії

Онлайн-сервіс для гри в покер PokerStars оголосив про припинення роботи в Росії. Платформа також скасувала турнір з покеру у російському Сочі EPT Sochi.

Звісно, все це – через напад Росії на Україну. Більше санкцій та припинення роботи світових компаній на російських землях – щодня!

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Важлива новина: ми припиняємо роботу всіх наших сервісів у Росії,

– мовиться у повідомленні PokerStars у твітері від 9 березня.

Для розуміння, PokerStars – найбільший онлайновий покеррум в інтернеті.

ігрові компанії Xbox, Nintendo та Sony також заявили, що припиняють продаж своїх консолей та програмного забезпечення в Росії.

З крайніх новин про дію санкцій проти Росії:

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