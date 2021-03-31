Поки без України: Чехія виступає за інтенсивніше розширення ЄС

Чехія закликає Євросоюз швидше приймати нових членів. Країна наполягатиме на цьому під час головування Португалії в Раді ЄС. Наразі мовиться про Сербію.
Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек заявив про це під час візиту до Белграду. Він мав розмову із сербськими чиновниками.
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Позиція Чехії
Петршичек говорив про розвиток взаємної торгівлі, підтримку регіональної співпраці, просування Сербії до ЄС, пандемію коронавірусу та відновлення туризму.
Що стосується процесу розширення, то ми хочемо дати цьому новий імпульс під час головування Португалії,
– наголосив чеський міністр.
Політик зауважив, що пріоритетом зовнішньої політики Чехії є співпраця із Західними Балканами та їх майбутня інтеграція до ЄС. Однак міністр акцентував на продовженні реформ.
Що відомо про шлях Сербії до ЄС
- Сербія є кандидатом у члени ЄС з 2012 року.
- Згодом Євросоюз відкрив з нею перші розділи перемовин про приєднання.
Зверніть увагу! Україна підписала Угоду про асоціацію з ЄС у 2014 році. Відтоді держава впроваджує реформи. Однією з найважливіших деталей Угоди є положення про створення Зони вільної економічної торгівлі. Зона передбачає зменшення або усунення тарифів (ввізних мит) при торгівлі.
Крім цього, Україна теж сподівається стати повноправним членом ЄС.