Поки в більшості областей тривога: Росія вивела 4 носії "Калібрів" у Чорне море

У Чорному морі росіяни збільшили своє корабельне угруповання, вивівши 4 ракетні носії крилатих ракет. Тому загроза атаки з моря є дуже високою.

За оцінками Оперативного командування "Південь", можливий сумарний залп ракет "Калібр" до 32 одиниць. Тому якщо у вашому регіоні оголошена тривога – залишайтеся в укриттях.

Зверніть увагу У Києві та більшості областей тривога: Росія підняла авіацію, можливий запуск ракет

Яка ситуація в Чорному морі

В ОК "Південь" зазначили, що на тлі активності стратегічної авіації росіян, виведення ракетоносіїв у Чорне море означає високу ймовірність ворожих атак. Тому українців закликали дотримуватися правил безпеки.

На тлі активності стратегічної авіації, рівень ракетної небезпеки максимально високий. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги!

– наголосили в ОК "Південь".

Варто відзначити, що станом на 23:20 у повітрі перебувають російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, які в основному є носіями надзвукових ракет Х-22. Активність авіації стала причиною оголошення повітряної тривоги в усіх регіонах, крім західних областей.

Також є повідомлення про вибухи. Зокрема, мова йде про Костянтинівку, що в Донецькій області та в Шосткинському районі Сумської області. Напередодні вибухи чули й мешканці Дніпра.

Важливо! Щодня Росія доводить, що є країною-терористом, атакуючи житлові будинки, школи, лікарні, університети, торговельні центри тощо. Тому важливо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги, адже передбачити, куди атакуватимуть окупанти наступного разу – неможливо. Також неможливо передбачити, куди можуть впасти уламки ворожих ракет чи дронів після успішної роботи сил ППО.

Дотримуйтеся правил безпеки, зберігайте спокій та довіряйте інформації лише з перевірених джерел.