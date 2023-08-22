Одна важлива річ щодо безпеки українців, яку не можна забувати

Приймімо нарешті це всі, всією країною, на рівні аксіоми – для українця аж до самої Перемоги немає й не може бути "безпечних місць" ніде (не тільки в Україні) з тої простої причини, що сусідня країна веде проти нас війну на знищення.

Декілька важливих речей, які треба зрозуміти

Якщо в нас про це не говориться денно і нощно в медіях, це не привід освіченим людям не розуміти декілька речей.

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1) По Закарпаттю досі не прилітало винятково тому, що російський президент Владімір Путін ще у 2014 році пообіцяв його Віктору Орбану.

2) У Галичині прилітало досі "лише по військових цілях" не тому, що росіяни нібито взагалі "б'ють лише по військових цілях", як то твердить їхня пропаганда, і як я вже не раз чула від схильних до самозаспокоєння галичан, а винятково тому, що в Кремлі досі сподіваються "домовитися" з польськими правими і лишають District Galizien незайманим для торгів.

3) Те саме стосується "безпечної" Буковини, вся "безпека" якої походить від кремлівських надій "домовитися" з Румунією.

4) Російська війна на знищення проти нас має глобальний характер, як Гітлерова проти євреїв. Доказом чому є хоча б понад 3 000 зареєстрованих нападів на українок за 2022 рік в самому тільки Берліні, що їх німецька поліція відмовляється розслідувати.

Важливо Що варто зрозуміти українцям після ракетного удару по Чернігову

Поки існує Росія, ми ніде не є в безпеці.

Інвестуючи свою лють і гнів у "Чому проводили такий захід не в тилу, а в прикордонному Чернігові?" – не забувайте одну річ, будь ласка. Нас вбивають не тому, що поруч із нами випадково виявилась військова частина, завод або нарада військовиків. Нас вбивають тому, що, на думку керівництва (і, значною мірою, населення) сусідньої держави, нас не повинно бути. За те вбивають, що ми – українці.

Все. І за півтора року "великої війни" це вже, бігме, можна б і засвоїти.