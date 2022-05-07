Поки Лукашенко при владі – напад на Україну може бути, – білоруський опозиціонер

Останні кілька тижнів експерти обговорюють ймовірність наступу білоруських військ на Україну. Хоч поки Олександр Лукашенко не давав такого наказу, такий ризик залишається.

Загалом ризик нападу Білорусі на Україну існувати стільки, скільки Лукашенко буде при владі. Про це 24 каналу заявив білоруський журналіст та опозиціонер Франак Вячорка.

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Він підкреслив, що станом на 7 травня велика частина військових збройних сил Білорусі перебуває на кордоні з Україною.

Допоки Лукашенко при владі, такий напад завжди може бути, завжди буде загроза для України,

– заявив Франак.

Водночас зауважимо, що Росія продовжує активно використовувати військову інфраструктуру Білорусі для атаки на Україну. Мовиться зокрема про аеродроми, звідки вилітали літаки для бомбардування України.

Крім того, саме на територію Білорусі відступили російські загарбники після поразки на Київщині, а ще звідти російські мародери відправляли викрадені у цивільного населення речі.

Франак Вячорка про загрозу з Білорусі: дивіться відео

Війська Білорусі та війна в Україні: що важливо знати

З території Білорусі російські війська завдають ракетних ударів по українських міста та селах. Перша з них полетіла о 6:20 першого дня повномасштабної війни – 24 лютого.

Зараз за даними Генерального штабу Збройних Сил України, армія Білорусі наразі не планує вести наступальних дій. Водночас там продовжують готувати сили реагування.

4 травня у білоруській армії почалась раптова перевірка готовності сил реагування. При цьому один ракетний дивізіон почав переміщуватися до району призначення.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прокоментував війну в Україні і заявив, що він не думав, що російська так звана "спецоперація" затягнеться таким чином.

Білоруський диктатор переконує, що Білорусь нікому не загрожує. Він навіть заявив, що "Захід може спати спокійно".

3 травня Олександр Лукашенко та Володимир Путін провели телефонну розмову. Диктатори обговорили, зокрема, дії російських військ у війні проти України.

Зверніть увагу, проєкт "Беларускі Гаюн" відстежує пересування військової техніки дорогами Білорусі. Засновники ініціативи підрахували, що загалом за 70 днів війни з території Білорусі російські загарбники випустили щонайменше 671 ракету.