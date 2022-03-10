Поки ми не перемелемо 2/3 російської армії, – Геращенко про те, коли чекати кінця війни
Джерело:"В гостях у Гордона"
Антон Геращенко вважає, що війна завершиться тоді, коли Україна знищить більшість російської армії. За його словами, в іншому випадку "ми нічого не досягнемо".
Про це радник глави Міністерства внутрішніх справ повідомив у інтерв'ю Дмитру Гордону.
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Я думаю, що поки ми не перемелемо 2/3 російської армії ціною великої кількості втрат українських воїнів й українських мешканців ми нічого не досягнемо,
– сказав Антон Геращенко.
Окрім цього, він зазначив, що наразі Путін не отримав ні одної воєнної перемоги, ні одної.
До слова, ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення знищили понад 12 тисяч окупантів.
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