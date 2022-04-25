Поки наступу не буде, буде щодня нова Буча, – Арестович про нагальну потребу ЗСУ у зброї Заходу

25 квітня 2022 , 02:40
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Західні партнери активно допомагають Україні зброєю, щоб ми могли протистояти російським загарбникам. Втім, нам потрібні не лише засоби для захисту, а й важка зброя для проведення контрнаступу.

Державний секретар США Ентоні Блінкен та очільник Пентагону Ллойд Остін прибули до Києва. У рамках їх візиту Україна може досягнути із США нових важливих домовленостей, серед яких – передача важкої наступальної зброї. 

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Україні потрібна наступальна зброя

Як пояснив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович, ЗСУ вкрай необхідна наступальна зброя, яка є на озброєнні у США. Це необхідно для того, щоб наші герої пішли у контрнаступ.

Поки ми не підемо у наступ – Буча буде кожен день. Вже зараз Буча повторюється у трьох містах на Запорізькому напрямку,
– розповів Арестович.

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Автор: Ярослав Сиваківський