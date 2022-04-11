Поки не можу сказати, що Україна виграла битву за Київ, – Зеленський

Україна відкинула російські окупаційні війська від Києва. Водночас Володимир Зеленський вважає, що про осточну перемогу у битві за столицю говорити зарано.

Про це Президент України сказав в інтерв'ю для програми 60 Minutes американському телеканалу CBS. На питання про те, чи наша держава виграла битву за Київ, Володимир Зеленський відповів: "Думаю, що так, але це не остаточна перемога".

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Ми не віддали своє, – Зеленський

"Не впевнений, що вона (битва – 24 канал) остання. Я впевнений, що не можна казати, що ми виграли битву за Київ", – зазначив президент.

Він пояснив, що зможе говорити про результати битви за столицю тільки після того, як Україна переможе в цій війні, коли ми звільнимо наші території.

"Буча – це частина великого Києва, Київська область; Ірпінь, Гостомель (також – 24 канал). Якщо там знищили людей, то чи виграли ми битву, я не впевнений. Ми утримали й не віддали своє, це я можу підтвердити. А чи перемогли ми, я поки не можу сказати", – пояснив Володимир Зеленський.

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